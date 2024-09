“No saben cuánto dolor”: así reaccionaron Brenda y Alejandro Bezares al reencuentro entre Mario y Paul Stanley

25 años han pasado de la muerte de Paco Stanley y La Casa de Los Famosos hizo posible el reencuentro de Mario Bezares y Paul Stanley en un momento muy emotivo y sin precedentes que conmovió a los espectadores y a las familias involucradas en el caso.

Paco Stanley fue asesinado en junio de 1999, crimen por el que el padre de Alejandro Bezares pasó cerca de dos años en la cárcel, pues las autoridades lo asociaron al delito aunque fue absuelto.

La noche del 25 de septiembre se puso punto final a los rumores y señalamientos hacia Mario Bezares y su familia. Finalmente Paul Stanley y el conductor se vieron las caras y estuvieron frente a frente.

“La maldición se acabó”

Fue en una dinámica dentro del programa La Casa de los Famosos donde Mario tenía que estar congelado, sin moverse y únicamente escuchar las palabras de Paul Stanley, hijo de su amigo Paco Stanley.

“Ha pasado mucho tiempo, esto ha sido muy difícil para todos y yo solo quiero decirte que estoy en paz contigo (...) Yo ya solté” , son las palabras que le dijo Paul a Mario entre lágrimas.

El reencuentro hizo que Alejandro Bezares compartiera una conmovedora publicación en sus historias de Instagram con motivo del inesperado momento que se vivió en ‘La Casa de los Famosos’.

“Se acabó la maldición, gracias Paul Stanley (...) La verdad es que Mayito siempre cargó en los hombros con algo que él no hizo, afortunadamente todos lo sabemos ya y esto solo es el cierre de ese ciclo, y para que ya se callen los medios amarillistas y la gente pen...”, escribió.

¡Qué momento!

Alejandro, el primogénito de ‘Mayito’ y Brenda Bezares, agradeció públicamente a Paul Stanley por tomar la iniciativa de hablar con su padre y terminar de una vez por todas con las especulaciones que han perseguido a todos los ‘involucrados’ en el caso.

Mario Bezares y Paul Stanley frente a frente en La Casa de Los Famosos

Asimismo, Brenda Bezares también se pronunció sobre lo sucedido. “Dios mío, qué momento acabamos de vivir aquí en ‘La Casa de los Famosos’, estoy que no puedo. Se acabó la maldición, gracias Paul Stanley”.