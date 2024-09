Mariana Echeverría denuncia bullying en programas de tv, pero la tunden al revelar su “verdadero motivo”

“Fui humillada por dos programas (de televisión) de mi propia casa (Televisa)”, así calificó Mariana Echeverría su paso por los espacios televisivos “Hoy” y “¡Cuéntamelo ya!” tras su salida del reality show “La casa de los famosos México”, el pasado 18 de agosto. La artista reapareció este jueves 26 de septiembre, a través de sus redes sociales, para denunciar un “bullying indirecto”.

En un largo video, Mariana denunció que fue interpelada y humillada por los comentarios que hizo sobre Arath de la Torre y la conducta que tuvo con Briggitte en la piscina y con los mangos mientras ella estuvo internada en la polémica residencia. Además, acotó que, tras exponerla en ambos espacios televisivos, ha sido víctima de amenazas contra su vida.

“(En LCDLF) dije un comentario que Arath x cosa en el programa Hoy. No ofendí a nadie, no dije ninguna grosería, no me metí con el trabajo de nadie del programa Hoy, y cuando llegué me pusieron como santa inquisición, a juzgarme y decirme cosas. Salgo del programa y la productora se le ocurre llamarme ‘pendeja’ por todo el foro, y yo me enteré después porque ni siquiera la vi”, detalló Mariana.

Además, acotó que cuando estuvo en “¡Cuéntamelo ya!”, su producto ejecutivo, Nino Canún, le prometió que no viviría lo mismo, pero para ella lo ocurrido en el set fue una “puñalada por la espalda” por parte de él, a lo que Canún explicó que no estaba al tanto de los videos por la que fue duramente interrogada.

La tunden porque descubrieron “sus verdaderos motivos”

Pese a las fuertes declaraciones de la presentadora de televisión y la preocupación por la seguridad de su familia, los internautas ignoraron su descargo y la tundieron porque creen que todo esto tienen una razón de fondo, y no es precisamente desnudar una humillación.

“La señora de los tamales quiere foco 💡”, “Lo que le dolió es ver cómo recibieron a Briggitte en todos los programas jajajaja como una reina mientras que a ella la trataron como lo que es 🐖. La envidia que le tiene a Briggitte es enormeeeee”, “Fue lo que cosechaste”, “Se aguanto porque hay que comer”, “Está señora sigue queriendo hacerse la víctima 😂”, “Qué raro esta señora sale a quejarse justo ahora que sale brillitos de la casa, quiere foco porque no soporta que quien lo tenga en estos momentos sea Briggitte 🤷🏼‍♀️”, escribieron los usuarios de Instagram.

La actriz Briggitte Bozzo fue la quinta finalista del programa y abandonó la casa, tras 67 días en el reality show. La venezolana ha dado muchas entrevistas, pero llamó la atención un encuentro que tuvo con varios medios de comunicación, donde dejó claro que no quiere volver a ver a quienes la trataron mal dentro del LCDLF: Adrián Marcelo y Mariana Echeverría.