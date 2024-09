"Los suegros ya no lloran, facturan": las críticas a Pepe Aguilar tras nuevo tema dedicado a Nodal

Cuando Christian Nodal y Ángela Aguilar anunciaron su noviazgo a solo dos semanas de que él había terminado con Cazzu, la madre de su bebé, se especuló que uno de los principales detractores de la nueva relación era Pepe Aguilar, pues es conocido por ser un hombre apegado “al deber ser” y para nadie es un secreto que ciertas acciones de su hija menor fueron muy cuestionables.

Un mes después se anunció que se estaban casando en una hacienda de México, en una boda relámpago. Se dijo que fue por la misma presión del cantante de 56 años, quien no deseaba que su hija estuviera en boca de todos, y a esto se le sumó que ella, supuestamente, estaba embarazada.

Con el tiempo transcurrido, Pepe inició una gira de medios por Colombia, pues el 25 de octubre ofrecerá un show en ese país. Fue entonces, cuando aprovechó para ir soltando poco a poco detalles de su relación con yerno y el matrimonio de su “pequeña”. “Yo nunca pensé tener una hija casada a los 21 años, está muy chiquita”, confesó al programa radial Los40 Colombia.

A ellos también les reveló que fue él quien pagó toda la boda porque Christian ni siquiera tuvo la intención de poner un peso. Sobre su relación de Christian afirmó: “Lo quiero mucho a ese muchacho, pero me hubiera gustado que mi hija no se casara tan joven. Pero, se aman y así es la vida”. También dijo que el mexicano de 25 años estaba “miedoso al principio”, pues “pensaba que iba a ser bravo” en su rol de suegro.

Señalan a Pepe de facturar más gracias a Nodal

El intérprete de “Por mujer como tú” manifestó que le ha costado mucho entender que sus hijos ya están creciendo y que deben tomar sus propias decisiones, aunque pero poco a poco ha aprendido a dejarlos ir. Sin embargo, los internautas aseguran que Pepe estaría usando la coyuntura de la polémica relación de su hija y su yerno para sacarle el mejor provecho.

No hubo una entrevista concedida en Colombia en la que no habló de Nodal, dando nueva información de los recién casados, sabiendo que tanto la prensa como los fans estarías atentos. Durante toda la semana pasada lanzó dos extractos de un nuevo tema, cuya letra generó mucha expectativa, ya que hacían alusión al cantante de “Ya no somos, ni seremos”.

Este jueves 26 de septiembre lanzó “Cuídamela bien”, un tema que realmente refleja lo que sintió cuando supo que su hija dejaría la soltería y por el que dice que sigue ganando gracias a Nodal: “Los suegros ya no lloran, facturan”, “Ahora quiere aprovecharse de Nodal”, “Ya no haya qué hacer para llenar los palenques” y “Se le está arrimando al yerno”, fueron las críticas.

Sin embargo, las opiniones a favores del nuevo tema son mucho mayor y causó un gran impacto, que promete convertirse en el nuevo himno entre padres e hijas.