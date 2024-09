Así fue como Evaluna dio una gran lección mientras muestra su cuerpo postparto

La familia de los cantantes Evaluna Montaner y Camilo Echeverría ya está completa. El pasado 1 de agosto anunciaron en Instagram, que su segunda hija había nacido. Amaranto llegó al mundo a través de un parto asistido en su hogar, donde su primogénita, Índigo también fue testigo de todo. Sin embargo, los señalamientos no cesaron contra ellos aún con el nacimiento de la bebé.

PUBLICIDAD

Y es que ellos siempre han recibido duras críticas, por la forma en la que presumen su idilio perfecto, porque no desean mostrar las caras de sus hijas, la forma de vestir, lo que fotografían y si andan calzados o sin zapatos.

La más reciente acusación fue esta semana, cuando la joven cantante posteó un video en el que muestra cómo le están tatuando una frase que Camilo le escribió en una carta en los inicios de su relación. “Tengo planeado seguirte amando”, fue lo que el colombiano le dijo en su momento y que ahora quedó indeleble en la piel, encima del tatuaje del nombre de él.

“Ella no está puerperal, pues, ¿cómo es que va a tatuarse y amamantando al mismo tiempo?”, le escribió una usuaria. Otras fans afirmaron que no está contraindicado. Sin embargo, algunas páginas expertas en lactancia materna sugieren esperar entre 9 y 12 meses para hacer un dibujo permanente.

“En general, se supone que las moléculas de tinta son demasiado grandes para pasar a la leche materna durante el proceso de tatuado. Una vez que se inyecta en la piel, la tinta queda atrapada. Sin embargo, se desconoce si la tinta puede pasar a la leche materna, ya que se descompone lentamente en el cuerpo meses o años más tarde”, sostiene un artículo del portal La Leche, League International.

Critican a Evaluna por su figura y ella les da tremenda lección

La menor de los Montaner también recibió comentarios despectivos de su cuerpo, que aun se recupera del parto hace casi dos meses. “Me parece o Evaluna quedó súper caderona, ancha. Ponerse la ropa tan ancha no le favorece”, fue uno de esas opiniones fuera de lugar.

Quizá esta fue la razón por la que Evaluna, de 27 años, le dedicó uno segundos a las haters que la critican y les dijo: “(Estoy) ¡Orgullosa de todo lo que ha hecho mi cuerpo! Normalicemos los cuerpos de post partooooo. Y sí, el “post parto” puede durar todo lo que cada una quiera. Bai”, escribió en Instagram junto al clip en el que expresó:

“Varias personas me han preguntado que cómo me he puesto jeans ya con tan poco tiempo de posparto. Les cuento: (Se alzó la camisa y el jean estaba con el cierre abajo) ¡Así es!”, remató la artista, quien recibió mucho apoyo: “Me encanta que muestres eso, con el segundo bebé el cuerpo se demora más en recuperarse”, “Partiendo del hecho que “post parto” significa después del parto… eso es para toda la vida después del parto” y “Gracias por mostrarlo y no crear expectativas irreales 🙏🏼”.