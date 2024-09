El absurdo motivo por el que “Diddy” Combs habría tenido 1000 botellas de aceite de bebé en su casa

El silencio se rompió y ahora el rapero estadounidense Sean “Diddy” Combs está viviendo el efecto dominó de sus presuntas acciones, por las cuales está acusado de tráfico sexual, asociación delictiva y transporte para ejercer la prostitución, y que lo mantiene tras las rejas desde el 17 de septiembre sin derecho a fianza porque “es un riesgo de manipulación de testigos y un peligro para la seguridad de la comunidad”.

De acuerdo con el diario The New York Times, este año salieron a la luz pública una serie de acusaciones severas contra el artista de 54 años, por lo que está siendo investigado por los federales, mientras tanto él se declaró no culpable de todos los cargos. Ya son 11 demandas en su contra.

Las dos mansiones que tiene una en Miami Beach y la otra Los Ángeles fueron allanadas en marzo y lo que encontraron fue bastante escalofriante, pues “las fuerzas del orden incautaron diversos suministros de los Freak Off, incluidos narcóticos y más de mil botellas de aceite para bebé y lubricante”. Los agentes también encontraron nueve armas estilo AR-15 en su residencia de Florida, tres de ellas con los números de serie borrados.

Su abogado, Marc Agnifilo, le manifestó Harvey Levin de TMZ en una entrevista para su nuevo documental, “The Downfall of Diddy: The Indictment”, que el artista está “muy ansioso por contar su historia”, y acotó: “Él tiene su historia y tiene una historia que creo que sólo él puede contar de la manera en que puede contarla en tiempo real. No sé si podré mantenerlo alejado del estrado”.

Por qué tenía tantas botellas de aceite para bebés

Lo incautado en las mansiones no ha pasado desapercibido, especialmente supuesta exorbitante cantidad de potes de aceite para bebés y lubricantes. Ante esto, el jurista dio una explicación absurda a Levin, según un artículo publicado por Page Six.

“No sé de dónde salió el número mil… No puedo imaginar que sean miles. No estoy muy seguro de qué tiene que ver el aceite para bebés con nada. Cuando el fundador de TMZ le dijo que los federales creen que Combs utilizó una cantidad enorme de aceite para bebés como “lubricante para una orgía”, Agnifilo dijo: “Supongo. No sé para qué necesitas mil; una botella de aceite para bebés es suficiente”.

Y, además, lo excusó diciendo que “Diddy” compraría “al por mayor” porque tiene una casa grade. Las autoridades creen que las numerosas botellas de aceite para bebés y lubricante se usaban como suministros para los famosos “freak-offs” de Combs, o fiestas sexuales salvajes que estaban llenas de drogas y alcohol.