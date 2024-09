¿Por qué Nicole Kidman y Lenny Kravitz rompieron su compromiso? Así fue su historia de amor

La actriz Nicole Kidman y el músico y actor Lenny Kravitz son de las estrellas más famosas de la historia. No obstante, además de su fama, renacimientos y talento de sobra, ambos tienen un pasado en común.

Y es que, a comienzos del siglo XXI, las celebridades mantuvieron una relación muy seria y también secreta de la que muchas personas nunca se enteraron. De hecho, hasta estuvieron comprometidos.

Sin embargo, luego de un tiempo de romance, tomaron caminos separados. Desde entonces han mantenido un trato amistoso y Kidman incluso habría revelado por qué no llegaron al altar.

La historia de amor de Nicole Kidman y Lenny Kravitz

Aunque no se sabe a ciencia exacta cuándo ni cómo se conocieron, Lenny Kravitz era el dueño de la casa de Nicole Kidman cuando comenzaron su noviazgo alrededor del año 2002, según InStyle.

La actriz estaba subarrendando la vivienda del cantante en el barrio de Manhattan, Nueva York, mientras se hacían algunas reformas en el apartamento de su propiedad ubicado en West Village.

La pareja mantuvo su romance en absoluto secreto con asombroso éxito y no se supo nada sobre su idilio sino hasta muchos años después de su ruptura cuando Kidman compartió créditos con Zoë Kravitz, la hija que Lenny tuvo con su exesposa Lisa Bonet, en la exitosa serie Big Little Lies.

Durante la gira de prensa para promocionar la serie, Nicole reveló que había estado comprometida con el cantante. “Conocí a Zoë porque estuve comprometida con su padre”, reveló en una entrevista a The EDIT en 2017. “¡Todo queda en la familia! Amo a Lenny; es un gran tipo”.

Tan solo meses después, el compositor se abrió un poco también sobre su exprometida. “Nicole es increíble. Zoë y ella no habían pasado tiempo juntas desde que era más joven, desde que Nicole y yo estábamos juntos, así que eso fue genial”, reveló a The Journal de Mr. Porter.

Por supuesto, luego de las revelaciones, tocó el turno de que la hija del también histrión hablara sobre su relación y aseguró que la estrella de La pareja perfecta había sido una casi madrastra sensacional.

“No la había visto en mucho tiempo antes de Big Little Lies, pero hubo un momento en el que todos vivíamos juntos”, contó Zoë a The EDIT. “Yo tenía unos 13 años y ella me llevaba a ver películas; era muy amable conmigo”.

¿Por qué terminaron Nicole Kidman y Lenny Kravitz?

Aunque Nicole Kidman y Lenny Kravitz nunca han hablado abiertamente sobre los motivos de su ruptura, la ganadora del Oscar se abrió con Vanity Fair en 2007 sobre una época en la que “se comprometió con alguien” y todo parece indicar a que se refería a su compromiso con el cantante.

“Simplemente no estaba bien”, dijo a la revista sobre la razón por la que no se casó, sin revelar la identidad de su exprometido. “No estaba lista. No estábamos listos… Me comprometo y me caso, eso es lo mío. No quiero salir con nadie. Estoy interesada en una conexión muy, muy profunda”.

A pesar de todo, en la actualidad, Kidman y Kravitz se llevan muy bien y no han dudado en saludarse cariñosamente las veces que se han encontrado públicamente.