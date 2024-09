¿Maluma participaba en fiestas de Diddy Combs? Filtran videos que mostrarían su posible relación

Cada vez más se complica el caso del famoso rapero estadounidense, Sean “Diddy” Combs, quien permanece detenido desde el pasado 16 de septiembre cuando lo acusaron en Nueva York, Estados Unidos, de extorsión, tráfico sexual por la fuerza y transporte para ejercer la prostitución. Ahora, una nueva denuncia se sumó a las cuatro anteriores.

Thalia Graves es la quinta mujer que acusa al artista de 54 años de, presuntamente, abusar de ella. Se conoció que ella tenía25 años cuando ocurrió todo y afirmó que permaneció callada dos décadas porque estaba bajo amenaza. Sin embargo, una de las razones por la que rompió su silencio, fue porque el año pasado descubrió que los hombres habían grabado la violación “y la habían mostrado a varios hombres”.

Grave contó que la llevaron al estudio de Combs, en Nueva York, Bad Boy Records, para una reunión. Allí perdió la consciencia tras recibir un trago de manos del rapero y de su guardaespaldas. “Ella se despertó y se encontró atada y sujeta”, se lee en la demanda.

Hasta ahora el rapero ha negado las acusaciones en su contra y afirma que ellas solo están en la “búsqueda de dinero fácil”. Su abogado, Marc Agnifilo, sostiene que su cliente “es inocente”. A Combs se le negó la libertad bajo fianza. El rapero negó todas las acusaciones en ese momento y un portavoz del músico calificó las demandas como “búsqueda de dinero fácil”.

Sean hacía las “Freak Off Parties” a las que asistieron Leonardo Dicaprio, Paris Hilton, Asthon Kusher, Justin Bieber, Khloe Krdashian, Shakira, JLo, Sara Jessika Parker y más celebridades. Al momento del arresto se hallaron en su mansión mil botellas de aceite de bebé. Además, se encontraron drogas y armas. Estas fiestas se realizaron en el 2009 y se describen como encuentros “llenos de exceso, drogas y explotación”.

¿Maluma también participó en los encuentros de Puff “Diddy”?

Cientos de artistas asistieron a las controversiales fiestas y no de ellos, al parecer, fue el cantante colombiano Maluma. Ahora se filtró un video en el que el rapero compartió con el reguetonero, pues se conocieron hace unos siete años atrás cuando él comenzó a ganar fama en Estados Unidos.

En X circuló el video en el que ambos comparten muy íntimamente en la fiesta a la que fue invitado porque Combs estaba interesado en hacer una colaboración. Incluso, el estadounidense subió al escenario en uno de los conciertos que Maluma ofreció en Miami, y al que también asistió Marc Anthony, quien también se le vio muy amistoso con el ahora acusado.

Las reacciones en las redes están intensas: “Ojala y no este implicado en toda esta trama. Seria muy penoso en verdad”, ¡Ayyyyy parce!, ¡Se lo comió!”, “Ósea que ese hombre acabó hasta con el nido de la perra”, “Cuando publiquen los nombres de esa lista, va a aparecer hasta Gali Galiano”, “Esto pica y se extiende. No hay nada oculto que no salga a la luz en su momento”, y “Se cae el idolo reguetonero asqueroso de Maluma, y de la peor forma”.