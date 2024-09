‘El que no gana no ama’: todo lo que debes saber del k-drama que triunfa en Prime Video

'El que no gana no ama' es el nuevo k-drama de Prime Video

A lo largo del año, Prime Video ha logrado conquistar los corazones de los espectadores de habla hispana con el estreno de varias series románticas surcoreanas que han sido un auténtico éxito.

La más reciente producción hecha en Corea del Sur que llegó a la plataforma de streaming de Amazon y ha tenido un gran recibimiento de los amantes del género es El que no gana no ama .

Si también has escuchado a todo el mundo hablar de este proyecto, pero no tienes idea de qué trata, sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas sobre el k-drama que causa furor.

¿De qué trata, El que no gana no ama el k-drama que cautiva en prime Video?

El que no gana no ama gira alrededor de Son Hae-young, una ambiciosa mujer que decide celebrar una boda falsa tras oír el rumor de que las solteras no pueden ser escogidas para el primer lugar de un concurso dentro de la empresa en la que trabaja que le daría un ascenso y un aumento.

Tras recibir algunas pedidas de mano, Hae-young se determina a casarse por conveniencia con el trabajador de una tienda de conveniencia llamado Kim Ji-wook. Él acepta la propuesta para evitar inconvenientes. No obstante, aunque parecía un hombre común, aparece transformado a la boda.

¿Quiénes actúan en El que no gana no ama?

El que no gana no ama está protagonizada por Shin Min-ah y Kim Young-dae en la piel de Son Hae-young y Kim Ji-wook, respectivamente. Lee Sang-yi y Han Ji-hyun completan el elenco principal.

¿Cuántos episodios tendrá El que no gana no ama?

El que no gana no ama tendrá 12 episodios de cerca de 70 minutos que se están estrenando de forma semanal. Los capítulos están escritos por Kim Hye-young y dirigidos por el Kim Jung-sik.

Tráiler de El que no gana no ama