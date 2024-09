“Con razón Ángela lo peleó”: Nodal bailó junto a sus productores, pero un detalle en su pantalón se llevó las miradas

La relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar va mejor que nunca. La pareja del momento está viviendo su gran idilio y no dudan en presumirlo en sus redes sociales y en cada país que ella lo acompaña en su gira “Pa’l Cora”. Ayer, 24 de septiembre, celebraron su segundo mes de casados.

Su veloz matrimonio causó mucho revuelo, algunos lo aceptaron y otros aún siguen criticando, mientras ellos disfrutan de esta etapa de enamoramiento. Lo cierto es que siguen estando bajo la lupa de los haters, quienes no dejan pasar nada de lo que hacen o dejan de hacer para comentar en su contra.

Como ocurrió recientemente cuando en Tik Tok se difundieron algunos videos de Nodal “copiando” a su esposa. Los detractores del cantante de 25 años afirmaron que él estaba usando rellenos en sus partes íntimas y por eso se le veía un gran “paquete”. Él, a diferencia de Ángela, se mantuvo en silencio y siguió publicando sus videos promocionando su gira.

Semanas atrás, Aguilar (20) fue criticada por usar rellenos para darle más volumen a sus caderas y trasero durante sus shows. Los memes en su contra inundaron las redes sociales y hasta piñatas y parodias surgieron de esto, pese a que millones de mujeres los usan.

El sensual baile de Nodal por el que justifican los “celos” de Ángela

Se ha corrido el rumor de que la hija menor de Pepe Aguilar cela constantemente a Christian, y el episodio más reciente fue a mediados de septiembre cuando él estuvo en Argentina para festejar le primer añito de su única hija, Inti.

En su oportunidad, el portal de espectáculo TVNotas reseñó que Ángela se había enojado porque, por cuestiones de logísticas, no pudo acompañar a su esposo al país donde nació su abuela materna, pese a que ella se lo habría pedido. Fue, entonces, cuando publicó en su historia de Instagram la frase: “Abrázame, abrázame fuerte. No me dejes por favor”.

Muchos la interpretaron como un mensaje con doble sentido. Sin embargo, se trató del coro de la canción “Abrázame fuerte”, que después ella lanzó con Felipe Botello. Pero, este martes 24 de septiembre, Nodal sorprendió a todas sus fanáticas con un singular baile y todas comprendieron de inmediato el por qué Ángela lo celaría tanto.

“Qué temazo estarán haciendo Nodal y sus productores” decía uno video del mar en la noche, para luego dar paso al siguiente clip con la respuesta: “Nodal y sus productores”. Al ritmo de “La gasolina”, de Daddy Yankee, el intérprete de “Adiós amor” hizo unos movimientos sexies que demostraron que estaría muy “bien dotado”.

Las reacciones fueron de inmediato: “Con razón Ángela lo peleó”, “¡Amaaaaaaaarrrrrrrrr!😂”, “Esta bien Angela, ya no te voy a juzgar, ahora te entiendo 😂🤭”, “A mí si se me antojo 😏” y “Ya sabemos las razones de Ángela”.