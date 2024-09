¿Cómo surgió la enemistad entre Sabine Moussier y Paty Navidad? Todo comenzó por un amor

La enemistad entre Patricia Navidad y Sabine Moussier volvió a un punto álgido luego de años de calma. Y que la primera reveló que analiza tomar medidas legales en contra de su colega por una serie de declaraciones que hizo sobre ella durante su paso por La casa de los famosos México 2.

En un reciente encuentro con medios, Navidad respondió a los cuestionamientos sobre las afirmaciones hechas por Moussier en el reality show en donde insinuó que salía con ejecutivos de Televisa por beneficio económico y compartió su versión sobre el origen de la hostilidad entre ellas.

“En la vida no se puede ir hablando nada más porque se tiene boca. De mí nadie, absolutamente nadie tiene nada qué decir. Ni productores, ni ejecutivos, que fue lo que ella dijo, que ella había visto. Yo le pregunto ‘¿qué fue lo que vio?”, expresó la actriz de La fea más bella, según Infobae.

“Ella no es como Anabel (Hernández), que dice ‘supuesta’, ‘alegadamente’, ‘se dice’, no; si ella dice que vio que yo me prostituía, porque es lo que dio a entender, con los ejecutivos de Televisa, pues que me diga con cuántos y con quienes para proceder legalmente”, aseveró.

Paty dijo que espera que su colega mantenga sus señalamientos y revele la identidad de los supuestos ejecutivos con los que se habría enredado para proceder con su demanda. Aunque aseguró estar abierta a aceptar unas disculpas públicas para que el asunto no pase a mayores.

“Ofrece disculpas públicas o la demando. Qué diga que fue lo que vio, porque no lo dejó muy claro”, expuso a la prensa. Por último, manifestó que estas declaraciones la encolerizan y las ve como un intento de minimizar sus logros, los cuales ha alcanzado gracias a su trabajo y no favores.

El conflicto entre las actrices no es nuevo; sin embargo, muchos parecen haber olvidado que las fricciones entre ambas comenzaron hace muchos años atrás a causa de un triángulo amoroso que protagonizaron con un misterioso hombre al que una de las dos nunca conoció en persona.

Así comenzó la hostilidad entre Sabine Moussier y Paty Navidad

Los problemas entre Sabine Moussier y Paty Navidad empezaron concretamente en 2016. Durante ese año, la revista TVNotas publicó una entrevista con una persona allegada a ambas que declaró que las dos tenían un noviazgo con un galán identificado como Leonardo Demián Bours

Navidad corroboró la información en un encuentro con los medios y aseguró haber descubierto que su novio conversaba con Moussier a través de una aplicación de mensajería. “Me engañó con una compañera actriz, Sabine Moussier”, declaró a la prensa.

“Pero yo a Leo lo conozco desde hace muchisisisímos años, somos muy amigos y nos reencontramos en las redes, comenzamos una relación, después se complicó y ya no nos pudimos ver”, agregó.

Por otro lado, en 2020, la villana de Abismo de pasión contó que tenía seis años en un noviazgo virtual debido que su amado estaba en arresto domiciliario. La famosa contó que lo conoció gracias a que una maquillista le dio su número alegando que era una persona encantadora.

Si bien ella no lo conocía cara a cara, se enamoró de él perdidamente. “No tienes idea de lo que me divertía, contenta, radiante y me paraba para hacer ejercicio por él, sin conocerlo”, contó en una entrevista, según recogió Univisión.

De acuerdo al medio, Paty afirmó que fue la misma Sabine quien presuntamente se le acercó a contarle que Bours la buscaba continuamente. En ese momento, ella relató que pidió a su colega que dejara de interponerse en la relación, pero aun así habría mantenido el contacto con su ex.

“La única que conoce mi vida privada soy yo. No tengo novio hace tres años; por favor, Sabine Moussier deja de hablar de mí, si hace años te metiste en mi relación, ya es pasado, está perdonado y te agradezco me hayas liberado de Leonardo, de corazón les deseo mucho amor. ¡GRACIAS!”, escribió Navidad en una publicación en X en 2020.

Por su parte, de acuerdo al medio antes mencionado, Moussier luego hizo una preocupante declaración en una entrevista: “Dice que para que yo pudiera estar con él le vendió el alma al Diablo y yo no sé, pero no me puedo salir (de esto) y ¡está de la fregada!”.