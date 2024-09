Aspirando alto: William Levy es captado con la hermana de una celebridad de Hollywood y desata pasión en redes

La carrera artística del actor cubano William Levy en los últimos años dio un salto vertiginoso. Ha protagonizado melodramas como “Café con aroma de mujer”, “La tempestad” y “Triunfo del amor”. También el papel protagónico en la serie de “Montecristo” y sus incursiones en películas de Hollywood como “Addicted”, “Resident Evil: The Final Chapter” y “Girls Trip”, lo han convertido en un artista muy cotizado.

PUBLICIDAD

En su vida personal y tras la separación definitiva de Elizabeth Gutiérrez, con quien procreo dos hijos, Kailey, de 14 años, y Christopher, de 18, Levy está disfrutando de su carrera, pero no ha dejado de ser el centro de atención de los medios y las redes sociales.

Recientemente apareció junto a la actriz italiana Raffaella DiCaprio, prima de Leonardo DiCaprio, en las cuales ambos se muestran muy juntitos en una situación bastante subida de tono.

¿Con la hermana de Leonardo DiCaprio?

Las imágenes las publicó la italiana en su cuenta de Instagram, lo que alimentó rumores de un posible romance entre los actores, pero en realidad son escenas de la película ‘Traición’ (Tradita), que ambos protagonizaron recientemente en Italia, Europa, reseñó la revista TvNotas.

Pero es que Raffaella DiCaprio dijo en una entrevista para el programa ‘¡Siéntese quien pueda!’ con Alex Rodríguez que su experiencia trabajando con Levy fue maravillosa.

Entre risas, comentó: “¡Besa muy bien!”, refiriéndose a las escenas que filmaron juntos. Además, no escatimó en halagos hacia el actor cubano: ”Es un hombre bellísimo, eso no se puede negar. Obviamente besar a William Levy no es algo que sucede todos los días”, dijo.

“Es una persona extraordinaria, un actor fantástico, muy generoso, lindo y respetuoso”, agregó la hermana del protagonista de Titanic.

PUBLICIDAD

Raffaella dejó claro que, aunque la química entre ambos fue evidente en pantalla, no hay romance fuera de las cámaras. “Es solo una relación muy profesional”.

Reincidente Elizabeth Gutiérrez

Por otro lado, nuevamente los rumores de una reconciliación entre Levy y Elizabeth Gutiérrez crecen como la espuma y esto desde que la madre de sus hijos fue captada saliendo de la casa de su ex en Miami, según reveló en el programa ‘El gordo y la flaca’ el paparazzi Jordi Martin.

“Elizabeth entra y sale de esta casa a su antojo. La vimos saliendo a primera hora de la mañana e incluso tiene las llaves del auto de William”. Además, se informó que Gutiérrez ya no estaría viviendo en el apartamento al que se mudó tras su ruptura con Levy en abril, destacó Univisión.