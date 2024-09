¿Se burló? Así reaccionó Nodal a la caída de Belinda: esto fue lo que dijo.

El nuevo video de la cantante Belinda le está dando la vuelta al mundo. Se viralizó muy rápido, pero no se trata de “La Mala” o de otra canción nueva, sino del vergonzoso momento que vivió cuando desfilaba en el Paris Fashion Week. La noche de este lunes 23 de septiembre, la artista perdió el equilibrio se cayó en plena pasarela, a la vista de todos.

PUBLICIDAD

Ella es la primera cantante mexicana en desfilar para L’Oréal París. Junto a Belinda también estuvieron Camila Cabello, Kendall Jenner, Jane Fonda, Eva Longoria, Heidi Klum, Cara Delevingne, Cindy Bruna, Daniella Álvarez y Anitta. Y fue precisamente la brasilera la que mostró la mayor sororidad en el evento.

La intérprete de “Cactus” salió con un mini vestido rojo, de mangas largas y cuello alto, que acompañó con unas estrambóticas botas del mismo tono, las que precisamente le jugaron en contra, pues le impedía caminar bien. La también actriz de 35 años tropezó y cayó. Delante de ella estaba Anitta, quien ya regresaba. La ayudó a levantarse y le acomodó las botas, para luego ambas continuar con su desfile.

Belida se paró regia y caminó hasta el final de la pasarela, donde se terminó de lucir. Luego, aprovechó sus redes sociales para reírse de ella misma. En Instagram ancló el incómodo momento junto a la leyenda: El momento más icónico de mi vida, aunque jamás imaginé que sería así 🤣🤣”.

¿Nodal se burló de su caída?

Tras la aparatosa caída, por supuesto los haters no tardaron en husmear en la cuenta del cantante Christian Nodal, quien fue pareja de Belinda, donde consiguieron un video en el que él está promocionando su gira, pero que casualmente una de sus frases coincidió con el episodio de Beli.

“Este es un llamado para toda mi raza de Sonora, que se dejen caer a Phoenix Glide. Este 29 vamos a estar por allá, no se lo pueden perder, con el Pa’l Cora tour. Los amo mucho. Allá los espero”, dijo el intérprete de “Ya no somos, ni seremos” en sus historias de Instagram.

La grafóloga Maryfer Centeno analizó el lenguaje corporal del artista de 25 años y dio su conclusión, que solo terminó en una ola de críticas hacia ella: “Parece que lo está gozando. Es una sonrisa gozosa. Es un lenguaje corporal diferente al que vemos usualmente en él. Es una postura abierta, lo está gozando. (...) ‘Déjense caer’ es una referencia a una probable burla refiriéndose a la caída de Belinda. Lo otro que me llama la atención es que hace un sonidito de sshhhh, así como burlándose. Ojalá que no, ojalá que todos seamos un montón de mal pensados”, explicó la experta.

Los internautas se pronunciaron esta vez a favor de Nodal y “acribillaron” a Centeno, pues la promoción de su tour tenía, al menos, dos horas colgado cuando ocurrió lo de su ex: “¡Qué ganas de querer llamar la atención, Maryfer! Esa promoción la grabó mucho antes de lo que le pasó a Beli”, “Déjense caer (la greña)’ es una expresión coloquial que decimos en Sonora. Significa: vengan. Nada que ver con lo de mi Beli”, “Mejor di que no tienes de dónde sacar contenido para tus videos 😂”, y “Tampoco hagas chisme donde no lo hay 😂”.