Belinda vivió uno de sus sueños más grandes al desfilar en el evento de L’Oréal en la Paris Fashion Week, pero llamó la atención por las razones que ella no pensaba.

Y es que la famosa sufrió una aparatosa caída durante su desfile que le ha dado la vuelta al mundo y de la que mucho se ha hablado.

Fue la cantante brasileña Anitta quien ayudó a Belinda a levantarse y hasta le subió la media para que ella pudiera seguir con la pasarela y así lo hizo.

La intérprete de “Luz sin gravedad” siguió con el desfile y lo hizo con mucho estilo y glamour, dando lo mejor de sí misma y dejando claro que su caída no arruinó su gran día.

“No fue su culpa’: por qué dicen que Belinda se cayó y acusan al desfile de ser poco profesional

Belinda ha recibido mucho apoyo en redes por la forma en la que reaccionó ante el penoso momento y hasta le han aplaudido.

Incluso, muchos aseguran que no fue su culpa, sino de los organizadores y diseñadores del evento por hacerle llevar unas botas tan altas e incómodas, especialmente a ella que no es modelo.

La cantante lució unas plataformas incómodas de 25 centímetros, diseñadas por las modistas turcas Raisa y Vanessa Sason y tienen un precio de 27 mil pesos.

Y aunque lucían fabulosas en su look, eran muy altas para ella, y famosas como Kendall Jenner y Cara Delevingne quienes sí son modelos y tienen experiencias llevaron zapatos más cómodos como tacones, botines, y de hecho, otras famosas que no tienen experiencia como Eva Longoria, Anitta, y Simone Ashley también llevaron un calzado más cómodo y no tan difícil de llevar como el de Belinda.

“Claro que se iba a caer con esas plataformas tan incómodas, fue la única”, “las demás que desfilaron tenían un calzado mejor y más cómodo, pobre Beli, le tocó lo peor”, “cualquiera se cae con esos zapatos y ella que no sabe modelar más”, “por qué no le pusieron esos a Kendall que tiene más experiencia modelando”, “me parece que fue injusto que le hicieran llevar esos zapatos, las demás llevaron unos mejores”, y “no fue su culpa, fue de los organizadores del evento por hacerle llevar esos zancos”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Belinda compartió videos del momento en el que se cayó con una gran lección y es que escribió “No importa cuantas veces te caigas, lo importante es cómo te levantas, gracias @anitta 🥹”.

E incluso se burló de sí misma y en otra publicación del vergonzoso momento escribió “El momento más icónico de mi vida aunque jamás imaginé que sería así 🤣🤣”.