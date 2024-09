¿Fue una red flag? La vez que Diddy humilló a Selena Gomez cuando era novia de Justin Bieber

En medio de una grave controversia que envuelve al reconocido rapero Sean ‘Diddy’ Combs, conocido como P Diddy, por cargos que incluyen tráfico sexual y crimen organizado, han salido a la luz viejas historias que relacionan al artista con incidentes incómodos.

Uno de estos momentos se remonta a una anécdota vivida por Selena Gomez cuando mantuvo su relación con Justin Bieber, pues sufrió un fuerte desplante por parte del intérprete de Last Night.

Justin Bieber habría sido víctima de abuso en su adolescencia | (@justinbieber/Instagram)

Los jóvenes artistas estuvieron juntos de forma intermitente por 8 años. Iniciaron en 2010 cuando tenían 18 y 16 años respectivamente, hasta el 2018, cuando anunciarion su separación definitiva y él poco después contrajo nupcias con la madre de su hijo, Hailey Bieber.

¿Cómo fue la humillación que sufrió Selena Gomez por parte de Diddy?

De acuerdo con el portal, Marca, en una antigua entrevista concedida por Selena Gomez a la revista GQ en 2016, la ex estrella de Disney relató un incidente bastante incómodo que vivió en el pasado, donde se sintió humillada por Diddy.

“Cuando P Diddy me dio su ticket de valet una vez, ¿sabes a qué me refiero?”, recordó Gomez durante la entrevista, dejando entrever la situación de embarazosa que vivió en esa ocasión. A pesar de la fama que ya poseía en aquel entonces, parecía que el mentor de Bieber desconocía quién era o decidió ignorarlo, lo cual fue interpretado como un gesto despectivo.

Aunque en el momento el incidente provocó risas en ella, la artista reconoció que comprendió claramente el mensaje detrás de la situación. “Mira, lo veo todo. No me importa, de hecho me reí histéricamente cuando sucedió, pero lo entiendo. Sé de qué se trata todo”, expresó al recordar aquel momento.

Esta anécdota ha vuelto a tomar relevancia en medio de los hechos actuales que rodean a P Diddy y su complicada situación legal.