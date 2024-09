“Amiga date cuenta”: Mientras Adrián Marcelo se burla de todos, comete “lo más bajo” con su esposa

La segunda edición de La Casa de los Famosos México no ha estado exenta de controversias, y en esta ocasión, una de las más significativas fue la expulsión del influencer y conductor Adrián Marcelo, cuya participación generó indignación tanto dentro como fuera del reality. Su salida del programa marcó un antes y un después en la historia del show, afectando no solo la percepción del público, sino también el apoyo de los patrocinadores y la reputación del formato.

El regiomontano, conocido por su estilo irreverente y a menudo provocador, fue eliminado del reality tras emitir comentarios que muchos consideraron incitadores de odio y violencia contra las mujeres. La polémica se desató en su punto más álgido tras la salida de Gomita, cuando el influencer expresó la desafortunada frase: “una mujer menos para maltratar”. Este comentario fue inmediatamente condenado tanto por los seguidores del programa como por los propios habitantes de la casa, quienes se mostraron incómodos y críticos ante sus palabras.

Las reacciones no se hicieron esperar. La audiencia, enfurecida por la falta de respeto de Adrián Marcelo hacia las mujeres, pidió a gritos su expulsión. Y no sólo los televidentes; varias marcas que patrocinaban el programa también tomaron cartas en el asunto. Alegando que el comportamiento del conductor iba en contra de los valores que promueven, varias marcas retiraron su apoyo al programa, lo que generó una crisis interna en la producción. Este golpe financiero fue un claro mensaje de que el público y los patrocinadores no tolerarían actitudes que normalizaran la violencia o el maltrato hacia las mujeres.

La salida de Adrián Marcelo del programa fue contundente. Sin embargo, su impacto no se detuvo ahí. El influencer decidió ausentarse de las galas posteriores a su expulsión y, durante varias semanas, se mantuvo en silencio. Mientras tanto, los shows en vivo que tenía programados junto a su amigo y también influencer La Mole fueron cancelados, lo que intensificó el morbo en torno a qué pasaría con su carrera y si tenía demandas en puerta.

Adrián Marcelo reaparece para burlarse de sus polémicas

Después de un tiempo fuera del ojo público, Adrián Marcelo decidió reaparecer, pero lejos de mostrar arrepentimiento o reflexionar sobre su comportamiento, lo hizo con un tono de burla.

En un video que rápidamente se viralizó, el regiomontano hace una parodia de uno de los momentos más polémicos dentro de la casa. Durante su estancia en el reality, frente a una de las cámaras, el regiomontano había hablado sobre “extrañar a su chaparrita”, lo que desató especulaciones entre los internautas de que no se refería a su esposa, sino a Briggitte, otra de las participantes del programa, de quien se sospechaba sentía atracción.

“Ay, a la que extraño mucho es a la chaparrita, mi vida, te amo mucho. En pocos días nos vemos, aguanta, mi vida”, dice el influencer mientras la cámara gira hacia su esposa, quien responde con un “aquí estoy”. Aunque el tono es de broma, la reacción en las redes sociales fue inmediata.

Muchos internautas consideraron que la parodia no sólo era una burla al escándalo, sino también una falta de respeto hacia su esposa. Comentarios como “Está haciendo una parodia pero también se burla de su esposa”, “Amiga, date cuenta, sigue pensando en Briggitte”, y “Entre broma y broma, la verdad se asoma”, inundaron las redes sociales, reflejando la incomodidad y el rechazo de muchos seguidores.

Lejos de disipar las polémicas, Adrián Marcelo parece haber avivado aún más las llamas del escándalo. La Casa de los Famosos México 2 no sólo ha sido un fenómeno televisivo, sino también un espejo de las tensiones sociales sobre temas como el machismo, la violencia y el respeto hacia las mujeres. Aunque el futuro de Adrián Marcelo es incierto, lo que es claro es que este episodio ha dejado una marca profunda tanto en el reality como en su carrera personal.