¡Adiós Madonna! Alberto Guerra demuestra su amor por Zuria Vega con esta foto ¿Arrepentido?

Este fin de semana, Alberto Guerra y Madonna acapararon los titulares luego de que formaran parte de la lista de invitados de la Semana de la Moda de Milán, acudiendo al desfile de Dolce & Gabbana.

Ambos lucieron atuendos en color negro, mientras él posó con una camisa satinada y traje completamente negro, la cantante acudió con un look de body negro, medias de red y un impactante velo de encaje que la convirtieron en toda una novia gótica.

Para sorpresa de todos, Alberto Guerra fue quien acompañó a la ‘Reina del Pop’ desatando una ola de especulaciones sobre la naturaleza de su relación, que, a pesar de que se ha aclarado que se trata solo de una amistad, las candentes fotografías que publicaron para la revista ‘Re-Edition’ y este viaje a Italia, avivaron rumores de que podría haber algo entre ellos.

Tal fue la polémica que causó esta ‘parejita’ que rápidamente, Zuria Vega, esposa del actor, apareció en la publicación que compartió la cantante de ‘La Isla Bonita’ con un emoji de anillo de matrimonio, “marcando así” territorio, reaccionando a la cercanía de Guerra con Madonna desde hace unos meses, esto no es todo, pues la hija de Gonzalo Vega, escribió en otras publicaciones: “Propiedad privada desde 2013″.

Alberto Guerra presume su amor por Zuria Vega tras polémica con Madonna

Luego de que Zuria Vega dejara en claro que Alberto Guerra es su esposo y no dejaría que nadie se meta en su relación, el actor cubano alejó los rumores de una supuesta relación con Madonna a través de sus redes sociales, donde presumió su amor por la actriz.

Fue a través de sus Instagram Stories que Alberto Guerra gritó su amor por Zuria Vega con una foto en blanco y negro donde se le ve acostado a la altura del abdomen de la actriz, quien se le ve usando un pants, dedicándole un mensaje en el que escribió: “Home is wherever she is” que se traduciría como: “Mi hogar es donde sea que ella esté”.

De esta forma, Alberto Guerra dejó en claro que su relación con Madonna no se trataría de algo más que una amistad y que su amor le pertenece a Zuria Vega, todo esto, luego de que el fin de semana, se especulara que la ‘Reina del Pop’ podría estar buscando algo más con el actor.

¿Cómo se conocieron Alberto Guerra y Madonna?

Pese a los rumores, el actor cubano y Madonna han cosechado una estrecha amistad desde que se conocieron, esto luego de que llamara la atención de la cantante durante su participación en la serie de Sofía Vergara, ‘Griselda’, donde compartió créditos con la prima de la actriz de ‘Modern Family’, Paulina Dávila para contar la historia de una famosa narcotraficante colombiana, haciendo de la pareja de ‘Griselda Blanco’.

Posteriormente, los amigos hicieron un sexy posado para la revista ‘Re-Edition’ y más tarde, el actor formó parte de los invitados a la serie de conciertos que Madonna ofreció en la Ciudad de México, dejando ver que se habían convertido en grandes amigos desde la participación de Alberto Guerra en ‘Griselda’.