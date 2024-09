“¡Nada ni nadie me quita seguidores!”: Adrián Marcelo se dedica a desprestigiar a LCDLF por ser “un antro de conflictos”

Si hay un participante de La Casa de Los Famosos México que levantó polémica en esta temporada ha sido Adrián Marcelo. Acusado de misoginia, su humor negro que rayaba en el irrespeto y la salida de varios patrocinantes del programa, lo llevó a renunciar y salir por la puerta de atrás.

PUBLICIDAD

Era de esperarse que al salir de la casa, los comentarios de los espectadores en las redes sociales explotaran, unos alegrándose de su salida, otros considerando que el programa perdió nivel por su presencia.

Consecuencias para su carrera por su paso en LCDLMx, obviamente las tiene, una de ellas la cancelación de varios de los shows con su amigo La Mole por la poca venta de boletos, algo que enervó los ánimos de Marcelo que se ha encargado de enviar algunas indirectas en las redes sociales.

Adrián Marcelo con su característico “humor sarcástico” aseguró que si a la gente le molestara tanto su forma de ser no creciera en seguidores.

“Hace mucho me habría dejado de dedicar a lo que sea que me dedico si los intentos de cancelación y polémicas me quitaran seguidores y no lo contrario (...) Una polémica más, una menos. Lo que sea”, resaltó, mostrando indiferencia por todo lo que abunda sobre él en las últimas semanas, reseñó Milenio.

La burla con el nuevo juego de mesa

En la última gala de eliminación de esta temporada, Adrián Marcelo en su cuenta de X (antes Twitter) se burló del nuevo juego de mesa que se lanzará de La Casa de los Famosos.

El youtuber compartió una fotografía en la que mostraba el juego de mesa de la casa de los famosos y lanzó unos comentarios bastante irónicos. “Crea conflictos. Me interesa”, escribió.

PUBLICIDAD

“Viene con una carta dorada que dice “ya no puedo “para que llores en cualquier emergencia y saltes turno”, “Que no jueguen las falsas feministas o las falsas victimas”, “Que no jueguen gente doble moral o cristalitos”, “A ver si esa versión sí la ganas”, “En ese juego, ¿”la jefa” tambien tiene favoritos?”, son algunos de los comentarios en la red social del influencer sobre el juego de mesa La Casa de Los Famosos que lanzó Fotorama.

"¡Nada ni nadie me quita seguidores!": Adrián Marcelo se dedica a desprestigiar a LCDLF por ser "un antro de conflictos” Adrián Marcelo compartió una foto en X en la que mostraba el juego de mesa de La Casa de los Famosos (Foto: Capture X @adrianm10)

“Tras semanas de observar cómo los famosos se comportan peor que nosotros en una junta de lunes por la mañana, hemos decidido que lo mejor es monetizar el desastre”, precisó la empresa de juegos de mesa en un comunicado.

De acuerdo con la empresa este juego tiene como finalidad “hacer posible lo imposible”, es decir, capitalizar el caos y el drama.

“Por eso, después de extensas reuniones (y mucha pizza), lanzamos oficialmente el juego de mesa de La Casa de los Famosos. Si, has leído bien. Ahora puedes vivir la experiencia del encierro, las nominaciones, los complots y la traición... ¡desde la comodidad de tu hogar! Claramente, si alguno de nosotros estuviera en esa casa, nos habrían nominado en la primera semana (y sin duda con razón)”, agrega el documento.