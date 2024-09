Madre de Ángela Aguilar exigiría esto a los haters tras fotos de memes de su yerno.

Todo parece indicar que el primer añito de la pequeña Inti sirvió para que sus papás, los cantantes Cazzu y Christian Nodal, limaran las asperezas producidas por la nueva relación que él entabló con Ángela Aguilar, quien ahora es su esposa, y meses atrás era fan de la relación que ellos tenían. La visita del artista de 25 años a Argentina provocó una reacción en él que sorprendió a muchos.

PUBLICIDAD

A su regreso al “Tour Pa’l Cora”, Nodal comenzó a seguir nuevamente en las redes sociales a Julieta, nombre real de la rapera. Al parecer esto no fue del agradado de Aguilar, sin embargo, ellos no dejan de presumir el gran amor que se sienten.

Desde que se celebró la fiesta del primer año de vida de Inti, los haters no tardaron en dejar sus mensajes en las diferentes redes sociales. Estos estuvieron cargados de creatividad, en muchos casos, debido a que fue Cazzu quien publicó las fotos y videos del tierno momento, pero no sin antes cortar la aparición del intérprete de “Ya no somos, ni seremos”.

En un video en el que están cantando el cumpleaños, solo se ven ella y la pequeña, quien está siendo cargada por él, aunque no se ve todo su cuerpo, pero sí su mano que confirmó que estuvo presente en el inolvidable momento. Lo cierto es que los detractores de la pareja aprovecharon para hacer varios montajes de inundar las redes.

Qué le molestó a la suegra de Nodal

Pues todo parece indicar que ver decenas de fotomontajes de Nodal al lado de Cazzu, no fue de su agrado y habría utilizado la red social X para manifestarlo. De acuerdo con el tiktoker Makito Makito, Aneliz Álvarez “pidió que dejen de compartir fotos en donde Christian Nodal sale cargando a su hija Inti, junto a su expareja Cazzu, pues según ella es una falta de respeto y una burla hacia Ángela, porque, supuestamente, al ver conviviendo a su esposo con Cazzu hace que Ángela se deprima inmediatamente”.

Las críticas hacia la presunta petición de Aneliz no tardaron y los haters volvieron a reaccionar: “Y qué esperaba, ¿acaso tiene miedo de que Christian se arrepienta y vuelva a donde nunca debió haber ido?”, “La vieja está loca. La Angelita Panini sabía que Nodal tenía una hija con Cazzu, ¡ahora que aguante!”, y “Pues si ella sabe muy bien lo que se siente, pues, al parecer, fue ella quien no permitió que Pepe se acercara a su hijo y ex mujer”.

Aneliz es la segunda esposa de Pepe Aguilar, con quien tiene 26 años de casada y tres hijos. Ellos se conocieron luego de que él se divorció de Carmen Treviño, su primera pareja y madre de su hijo mayor Emiliano.