¿Diferencias irreconciliables? Ella es la hermana mayor de Karime Pindter con quien aseguran ya no se habla: este sería el motivo.

La noche de este domingo 23 de septiembre, el team Mar, del reality show “La casa de los famosos”, conquistó la segunda temporada en México, luego de que Briggitte Bozzo retornó en polémica residencia, mientras que el último miembro el “Tierra”, partió: Agustín. Paradójicamente, fue él quien cada oportunidad nominó a la actriz venezolana, con quien finalmente perdió.

PUBLICIDAD

En la edición de ayer, la actriz y cantante, Anahí, entró para dejar el gran premio de cuatro millones de pesos mexicanos y se llevará la semana viene uno de los cinco participantes que aún quedan en la competencia. La exRBD también decidió dedicarle un mensaje importante a cada habitante, esto mientras les colocaba una estrella, el símbolo de su personaje en Rebelde, Mía Colucci.

Ya en la recta final, se están dibujando planes para los habitantes de LCDLF. Karime Pindter al parecer tiene una gran propuesta, aunque hasta ahora no hay nada concreto. Shanik Berman, quien reveló que una productora estaría interesada en trabajar con Karime, pues le ofrecería un papel protagónico en una telenovela.

Para Pindter esta era uno de sus objetivos antes de entrar al reality, así no se descarta que debute en la pantalla chica. Pero, ella no sería la única, porque Arath de la Torre, Brigitte y Gala Montes serían los invitados especiales de un show que está preparando el productor Juan Osorio.

Ella es la hermana mayor de Karime con quien ya no se habla

Estar dentro de la casa ha sido bastante duro para todos, pues tuvieron que afrontar grandes retos personales, y este aislamiento también les sirvió para exteriorizar algunos de sus asuntos más privados, como lo hizo la ex “Acapulco Shore”, quien reveló que no tiene una relación muy buena con su hermana mayor y por eso no hay comunicación entre ellas.

Muy poco se sabe de la hermana de Karime, solo que tiene 41 años y que cuando era joven padeció de trastornos alimenticios, que la llevaron al borde de la muerte varias veces, por lo que la influencer pasó gran parte de su niñez en los hospitales al lado de sus padres, quienes se enfocaron en darle bienestar a su primogénita.

“La relación con mi familia, ahora con mis papás son mi todo, pero en aquel entonces mi hermana tenía problemas de anorexia muy fuerte, tenía ambas (bulimia también) y le daban episodios muy graves. Nos íbamos al hospital, como que ya le daban muy pocas esperanzas de vida y entonces, eso hizo que mis papás se enfocaran mucho en ella”, le relató Karime a Shanik y Adrián Marcelo a inicio de agosto.

Pero, lo que realmente sería la causa de su distanciamiento no fueron las enfermedades de la chica, sino el estilo de vida de Karime, pues presuntamente su hermana no le “perdonó” que ella entrara a “Acapulco Shore”.