¿Qué ha estudiado Gala Montes? La actriz mexicana tiene este nivel de estudios

Gala Montes se ha consolidado como estrella con el talento y entrega que ha demostrado a lo largo de su carrera, pero su fama ha crecido con su participación en La casa de los famosos México 2.

La actriz mexicana incluso logró convertirse en una de las finalistas del popular programa de telerrealidad de TelevisaUnivisión. Gracias a esto, muchos quieren saber todo sobre la intérprete.

Desde quiénes han sido sus amores, cómo es su familia y hasta qué nivel de estudios ha alcanzado. Si también te interesa su trayectoria académica, sigue deslizando para conocer qué ha estudiado.

¿Qué estudió la actriz Gala Montes?

La artista de 24 años ha revelado en diferentes entrevistas que su educación quedó un poco relegada debido a que incursionó en el mundo de la actuación cuando tenía seis, según Milenio.

No obstante, el sitio MVS Noticias, aseguró en un artículo que Montes efectivamente terminó de cursar sus estudios de educación media superior en una institución privada de la Ciudad de México.

De acuerdo al medio, durante formación académica, resaltó en cátedras tales como Literatura y Arte Dramático. Tras finalizar la preparatoria, habría decidido enfocarse en su carrera como actriz.

Cabe destacar que su formación en el plano actoral ha sido principalmente autodidacta puesto que no estudió actuación. Aunque, según el medio, ha hecho algunos cursos y talleres al respecto.

Gala ha declarado en conversaciones que, si bien siente gran pasión por el mundo artístico, no tiene estudios universitarios concernientes a la actuación u otra área ligada, como cine o teatro.

Por otro lado, su hermana, Krista Montes, aseguró que si bien la famosa no tiene una licenciatura, ha procurado educarse. De hecho, dijo que cuenta con un diplomado en Negocios Internacionales.

“Mi hermana habla dos idiomas perfectamente, estudió un diplomado de negocios internacionales en Vancouver y estaba terminando el IELTS para irse a estudiar a Londres”, reveló hace un tiempo.

“Mi hermana no tuvo tiempo de estudiar una licenciatura porque su trabajo no se lo permitió, pero no se quedó picándose los mocos”, expresó para defenderla de los cuestionamientos sobre su educación que hicieron algunos participantes de La casa de los famosos México 2.