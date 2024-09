“Voy a ser muy claro”, Pepe Aguilar alista canción dedicada a Nodal

En los últimos meses, la dinastía Aguilar ha sido fuertemente señalada, especialmente por la relación sentimental que entabló Ángela Aguilar con Christian Nodal, pese a que la polémica ha disminuido poco a poco, todo parece indicar que Pepe Aguilar estaría preparando un lanzamiento especial que tendría dedicatoria al intérprete de 25 años.

Desde que se dio a conocer el romance entre los cantantes surgieron un sinfín de críticas de parte de los usuarios, tomando en cuenta el pasado amoroso de Nodal; sin embargo, la pareja ha intentado enfocarse en su relación y en sus proyectos laborales para apagar la polémica.

Pepe Aguilar prepara canción dedicada a Christian Nodal

Como parte de los rumores sobre la relación de Christian Nodal con la familia Aguilar, la cuenta oficial de Instagram de Pepe Aguilar compartió un audio con un fragmento de la que podría ser su nueva canción, misma que contiene algunas referencias al esposo de su hija.

“Voy a ser muy claro, haz las cosas bien porque para forajidos, mijo, aquí no es, y se que es fácil ser carbón, yo mismo estuve en esa situación”, canta Pepe Aguilar.

Pese a que en ningún momento se menciona el nombre de Christian Nodal, es evidente que Pepe Aguilar haría referencia al joven cantante al mencionar el termino de forajido, tomando en cuenta que es el nombre que lleva uno de sus discos.

Ángela Aguilar enfrenta demanda por despido injustificado

Al respecto de los detalles del caso, Arturo Yahir Caridad, representante de la corista Ana Rosa Macías, ofreció una entrevista para el programa ‘Todo para la Mujer’, en donde explicó los motivos de la demanda laboral, ya que aseguro que durante la relación laboral existieron incumplimientos, además de hacer hincapié en la forma en la que fue despedida.

“No tenía ningún tipo de seguro médico de parte de su empleador, es decir, ella tuvo que cubrir sus gastos de parto, recuperación y por lo menos esperaba que pudiera reincorporarse a sus labores, pero su sorpresa fue que estaba despedida”, comentó.

Asimismo, el representante legal de la corista aseguró que Ángela Aguilar ha sido notificada, pero que no acudió a las audiencias, por lo cual el proceso legal sigue en desarrollo, hasta el punto de que las autoridades están a punto de ofrecer una resolución.

“Ángela Aguilar esta confesa; es decir, está en rebeldía. No hay ningún apoderado legal que la represente, no ofreció pruebas, no se presentó a absorber posiciones y tampoco presentó ningún tipo de justificación de por qué no comparecieron. De ahí que el juicio siguió sus etapas y pronto se va a dar una resolución”, añadió.