¿Quiénes son los hermanos de Bruce Willis? Uno de ellos también ha trabajado en el cine

Desde que fue diagnosticado con afasia y demencia frontotemporal, Bruce Willis ha contado con el apoyo incondicional de su esposa, Emma Hemming, sus hijas y su famosa expareja, Demi Moore.

No obstante, no solo la familia que ha formado lo cuida en este momento tan delicado de su vida. El famoso actor de 69 años también cuenta con el respaldo de su madre y sus hermanos menores.

Ellos son los hermanos del actor Bruce Willis

Walter Bruce Willis nació en Alemania Occidental el 19 de marzo de 1955 como primer fruto del amor entre la trabajadora de banco alemana Marlene y el soldado estadounidense, David Willis.

La familia se mudó en 1957 a la ciudad natal del patriarca, Nueva Jersey, en donde Bruce creció junto a sus hermanos, Florence, David y Robert. A continuación, te contamos todo sobre ellos.

Florence Willis

No hay mucha información disponible sobre la única hermana de Bruce Willis, pero de acuerdo a reportes, nació solo un año después que él, por lo que cumpliría 68 en algún momento este 2024.

También se sabe que Florence tuvo una aparición en el documental sobre su hermano Bruce Willis: Why the Legend Never Dies y narró The Dormant Language of Love, de acuerdo a su perfil en IMDb.

Al parecer, no hay fotos de ellos juntos públicas, pero estuvo presente cuando Bruce recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en el año 2006, en donde fue retratada por la prensa.

David Willis

David Willis también se construyó una trayectoria en el cine, pero como productor. De hecho, ha trabajado en varias películas de su hermano mayor, incluyendo algunas de la saga Duro de matar.

David también ha producido proyectos como Bruno the Kid (1996), El color de la noche (1994), Live Wire (1992) o El halcón está suelto (1991), solo por mencionar algunas, según su perfil en IMDb.

Aunque su trabajo ha sido principalmente tras cámaras, apareció en la pantalla en una oportunidad con un papel en The Return of Bruno (1987), un falso documental encabezado por Bruce Willis.

Robert Willis

El menor de los hermanos Willis falleció el 26 de junio de 2001 tras una lucha de semanas contra el cáncer de páncreas. Tenía 42 años al momento de su deceso y se dedicada al diseño de sitios web.

De acuerdo a medios, Bruce ensayaba para la obra True West cuando su hermano fue diagnosticado y viajaba de los ensayos en Idaho a la casa de Rob en Massachusetts para pasar tiempo juntos.

Willis luego contó al New York Times la valentía que tuvo su hermano ante su destino. ‘’Dijo: ‘Miren, esto no me asusta. Lo acepto y sé que ustedes van a sufrir, pero no se lamenten demasiado”, contó.