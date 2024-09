Nicola Porcella y Bárbara Islas se dan un beso, usuarios dicen que es para ocultar su orientación

Durante una temática en el programa “¡Qué buena hora!”, Nicola Porcella y Bárbara Islas se dieron un tierno beso en los labios, sin embargo, una buena parte del público cree que lo hicieron para ocultar su orientación sexual.

El tema que estaban discutiendo en el programa era “Cómo evitar ser nuestro peor verdugo”, por lo que los demás tenían que decir cosas buenas sobre el otro y la actriz empezó halagando al actor peruano.

“En mis ojos, es un muy hombre trabajador que ha sobrepasado muchas cosas; aparte, eres guapo, le echas ganas a la vida y ojalá te pudieras ver con estos ojos”, le dijo Bárbara Islas a Nicola Porcella.

¿Por qué las personas dudan de la sexualidad de Bárbara Islas y Nicola Porcella?

Nicola Porcella le contestó a Bárbara Islas que era una gran mujer y aprovechó para confesarle que le gustaba desde hace un tiempo: “siempre te he querido invitar a salir, no he podido. Me encantaría seguir conociéndote, simplemente te quiero decir que te admiro”.

Ambos finalizaron la dinámica con un beso en los labios, que para algunos fue un momento muy romántico y consideran que hacen buena pareja, no obstante, otros creen que están fingiendo.

Empezando con Bárbara Islas, pues Gala Montes confesó al empezar “La Casa de los Famosos México 2″ que estaban saliendo, aunque ella después lo negó, mientras que a Nicola Porcella lo han estado relacionando sentimentalmente con Agustín Fernández.

Tomando en cuenta cómo trató el conductor peruano a Gomita tras encararla en el programa “Hoy” por la relación con su amigo, se especuló que tal vez estaba celoso.

Pero tanto Nicola Porcella como Bárbara Islas han negado pertenecer a la comunidad LGBTIQ+, aunque parte del público crea que sí.