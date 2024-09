“Es complicado”: Sebastián Rulli y Cecilia Galliano se reencuentran y dan el paso más difícil de sus vidas

Sebastián Rulli y su ex se reencontraron por un motivo muy importante

Sebastián Rulli y Cecilia Galliano formaron una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo durante los años que estuvieron juntos. Sin embargo, tras su divorcio en 2011, cada uno siguió su propio camino, manteniendo una relación cordial por un lazo mucho más fuerte: su hijo Santiago, quien ha sido el eje central de la relación entre ambos, incluso después de su separación.

PUBLICIDAD

Con el paso del tiempo, el primogénito de Rulli y Galliano ha crecido frente a las cámaras, convirtiéndose en un joven de casi 15 años con buen parecido físico y una gran pasión por el baloncesto. Su vida ha comenzado a tomar rumbo propio, y, como sucede en muchas familias, llegó el momento de dar un paso hacia una nueva etapa, lejos de casa.

Este importante acontecimiento no sólo ha sido trascendental para el adolescente, sino también para sus padres, quienes, a pesar de haber vivido separados por más de una década, tuvieron que reencontrarse para apoyarlo en uno de los momentos más importantes de su vida.

Así fue el reencuentro de Sebastián Rulli y Cecilia Galliano

Ambos actores, quienes rara vez aparecen juntos en público, demostraron que, aunque ya no son pareja, su compromiso como padres sigue siendo fuerte. Fue así como terminaron siendo captados en una emotiva despedida para su hijo en el aeropuerto.

Rulli, conocido por sus papeles protagónicos en telenovelas como Teresa y Lo que la vida me robó, expresó abiertamente sus emociones respecto al nuevo camino que emprende su hijo.

Sebastián Rulli El actor dedicó unas emotivas palabras a su hijo (Instagram)

“Ver crecer a un niño tan buena onda y que esté cumpliendo sus sueños es el mayor anhelo de cualquier padre”, expresó Rulli a las cámaras de Despierta América. “Que se vaya a estudiar afuera es complicado, pero contento [porque] es un sueño que él tiene”, agregó.

Por su parte, Cecilia Galliano ha sido una madre presente y comprometida en la vida de Santiago, y este momento no ha sido la excepción.

PUBLICIDAD

Cecilia Galliano Sebastián Rulli y su ex se reencontraron por un motivo muy importante (Instagram)

Aunque la actriz y presentadora que ahora ha estado en tendencia por sus entrevistas a los expulsados de LCDLFMX2, mantiene una vida privada más reservada, su relación con Sebastián por el bienestar de su hijo siempre ha sido clara.

La comunicación entre ambos ha sido clave para sobrellevar las decisiones importantes relacionadas con la crianza de Santiago. Sobre esto, Rulli expresó de forma contundente: “Nuestro hijo siempre será lo más importante”. Cabe destacar que la buena relación que mantienen, también ha permitido que Angelique Boyer, actual pareja de Rulli, esté involucrada en algunos momentos junto al adolescente, al tiempo que tiene una relación cordial con Cecilia.

La emotiva carta de despedida de Rulli

Poco antes de la partida de Santiago, el actor compartió unas conmovedoras palabras en su cuenta de Instagram con las que dejó ver no solo el profundo amor que siente por su hijo, así como el orgullo que lo invade al verlo en esta nueva etapa.

“Quiero que sepas lo increíblemente feliz y orgulloso que me siento de ti. Hemos compartido momentos maravillosos que atesoro profundamente. Estoy inmensamente agradecido contigo, porque mientras yo pensaba que te estaba enseñando y protegiendo, he aprendido tanto de ti. Tu resiliencia y tu capacidad para amar sin reservas me han tocado profundamente. Sé con certeza que lo harás de manera excepcional. Eres un joven con una inteligencia emocional maravillosa. Te amo y admiro profundamente, y siempre podrás contar conmigo. Tu felicidad y éxito son y siempre serán mi mayor anhelo”, se lee en una parte del mensaje.

Con la partida de Santiago para estudiar fuera, tanto Rulli como Galliano están enfrentando una nueva etapa como padres y aunque no será fácil verlo crecer a distancia, ambos están decididos a apoyarlo en cada paso de su camino.