Agustín sorprende con inesperado cambio y ahora Internautas señalan que “ya se siente Mar”

La segunda edición de La Casa de los Famosos México ha generado un revuelo sin precedentes, tanto en televisión como en streaming y redes sociales. El formato, que permite a los espectadores espiar a los famosos en su día a día, ha mantenido a la audiencia al borde de sus asientos gracias a las constantes polémicas, tensiones y giros inesperados dentro de la casa. La conversación en torno al reality no para, y cada decisión, interacción o expulsión se convierte en tema de tendencia instantánea.

Una de las principales fuentes de controversia en esta edición ha sido la actitud de algunos habitantes, lo que ha derivado en varias expulsiones orquestadas por el público. Mariana Echeverría, Gomita y Ricardo Peralta fueron algunos de los nombres que más destacaron por sus conflictos dentro de la casa, lo que los llevó a ser criticados por sus compañeros y por los internautas, que finalmente terminaron votando para que salieran.

La salida más sonada fue la de Adrián Marcelo, quien fue acusado de “incitar al odio contra las mujeres”. Las tensiones alcanzaron un punto máximo cuando algunos espectadores, habitantes dentro de la casa y hasta patrocinadores señalaron su comportamiento como inaceptable, lo que finalmente llevó a la producción a expulsarlo, con todo y supuestas demandas en puerta.

Con la salida de todos los miembros del equipo Tierra, el único que queda representando al grupo es Agustín. La dinámica del programa ha cambiado drásticamente para él, quien ahora debe convivir con los miembros del equipo Mar: Briggitte, Mayito, Gala, Arath de la Torre y Karime.

Aunque algunos espectadores han notado un cambio en la actitud del argentino, señalando que parece “más feliz” y que incluso se ve “más guapo”, las dudas sobre su permanencia en la casa no han desaparecido.

Muchos fans del programa creen que Agustín ha sido “el favorito” de la producción, debido a las múltiples ocasiones en que ha ganado inmunidad, salvándose de la eliminación. Las especulaciones aumentaron después de que, durante las recientes dinámicas para definir a los finalistas, las cuales Karime y Gala han ganado.

Algunos espectadores notaron un comportamiento extraño en Agustín, sugiriendo que el juego pudo haber estado manipulado a su favor. A pesar de estas teorías, el actor perdió ambas pruebas, lo que lo deja vulnerable para la próxima eliminación.

Eso sí, mientras se define qué pasará en la gala del domingo, Agustín ha sido parte de divertidas dinámicas con los Team Mar como fue una pelea de almohadas y una clase de baile con Mayito.

Gala le dice sus verdades a Agustín

Aunque algunos fans han comenzado a simpatizar con Agustín, Gala, no ha tenido reparos en señalar su comportamiento, recordándole a los demás habitantes y seguidores del programa que “no caigan”. En una conversación reciente, acusó que están tratando de victimizarlo ahora que se ha quedado solo, olvidando las acciones que tomó cuando formaba parte del equipo Tierra, influenciado por figuras polémicas como Adrián Marcelo, Gomita, Potro y Ricardo Peralta.

“Ahorita que no vengan a querer victimizarlo, ‘ay, pobrecito’, no, wey, pobrecito nada. Estuvo 8 semanas de lado de ese equipo y haciendo lo que decían porque se dejaba influenciar, porque no tiene un propio criterio, porque es un borrego”, declaró Gala, dejando claro que no tiene intención de suavizar sus críticas hacia Agustín.