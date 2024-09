¿Adiós Lalo Capetillo? Lucerito se muestra “derretida” por Nicola Porcella al conocerlo y así reaccionan fans

Por mucho tiempo los fans han soñado con un romance entre Lucerito Mijares y Eduardo Capetillo Jr, pues aseguran que la química que existe entre ellos es evidente.

Desde que los dos participaron el reality Juego de voces con sus padres, comenzaron las sospechas de una relación, y ahora tras finalizar el programa se han reunido en varias ocasiones.

Incluso, hace poco estrenaron el tema Vas a decir que sí, con un challenge al que se han unido sus padres, sus hermanos y muchos fans y soñaban con verlos juntos o que confirmaran el romance, pero parece que Lucerito ya lo está dejando atrás.

¿Adiós Lalo Capetillo? Lucerito se muestra “derretida” por Nicola Porcella y los fans se muestran emocionados

Lucerito Mijares estuvo como invitada este jueves en el Programa HOY y se encontró con Nicola Porcella, quien está como animador.

A través de la cuenta oficial del programa compartieron un video del momento en el que la cantante y el animador e influencer se conocieron y la hija de los famosos cantantes se mostró muy feliz y “enamorada”.

De hecho, Lucerito confesó que era fan de Nicola en la primera temporada de La Casa de los famosos México y hasta lo abrazó, expresándole su emoción, aunque al principio estaba nerviosa.

“Linda lucerito ❤️👏 y el novio de México ni que decir 😊”, “y Lalito?me parece que ya lo olvidó jaja”, “Hay no se cuantas veces vi el video 😍😍😍es un amor lucerito”, “Buen nerviosos los dos, que lindos 🥰”, “Quisiera ser lucerito para abrazar a Nicolá jaja”, “se ve que Lucerito se babeó por Nicola jaja”, “creo que ya se le olvidó el pobre Lalito jaja”, “wow está enamorada de Nicola, tranquila Lucerito te entendemos”, “ella me representa, yo también me pondría así si conozco a Nicola”, y “pobre Lalito, creo que ya quedaste fuera de juego, te reemplazaron”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Aunque muchos sueñan con ver a Lucerito y Lalito, ellos han dejado claro que son amigos y hasta ahora no han confirmado ningún romance.

Igualmente, la joven ha dicho que le da miedo comenzar una relación, pero está lista para hacerlo cuando consiga al hombre indicado.