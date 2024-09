“Qué rápido ese hombre”: tras terminar con su novia, Peso Pluma intentaría conquistar a esta famosa en pleno show

El cantante mexicano Peso Pluma, quien ha alcanzado fama internacional con sus corridos tumbados, no solo sigue dominando los escenarios, sino también las conversaciones en redes sociales. Luego de que su breve relación con la modelo Hannah Howell llegara aparentemente a su fin, los rumores de un nuevo interés romántico comienzan a sonar con fuerza.

El final de su relación con Hannah Howell

Las especulaciones sobre el fin de su relación con Hannah Howell comenzaron a principios de esta semana, cuando la modelo publicó en sus historias de Instagram y TikTok varios mensajes crípticos que, para muchos, dejaban claro que su romance con el intérprete de corridos tumbados había terminado. Uno de los mensajes más significativos fue: “Esta cosa que llamamos vida no siempre es sencilla y el mundo puede ser cruel. Seguiré teniendo un corazón puro, real y genuino, aunque la gente lo lastime”, lo que desató una ola de comentarios entre sus seguidores.

Peso Pluma y su nuevo romance

Horas después, Hannah publicó una serie de fotos, usando solo unas botas, acompañadas por la descripción: “Mucho más libre”, lo que muchos interpretaron como una señal clara de su ruptura. Por si fuera poco, un video en TikTok donde Howell pedía a quienes hubieran salido de una “relación insana” que levantaran la mano, terminó por confirmar lo que ya parecía inevitable: su relación con Peso Pluma había llegado a su fin.

Ahora, los internautas apuntan a que el corazón del “Doble P” podría estar intentando conquistar a una famosa cantante e influencer.

¿Más que una colaboración?

El pasado miércoles 18 de septiembre, durante su concierto en el Palacio de los Deportes, Peso Pluma ofreció un número inesperado junto a Kenia Os, una de las invitadas especiales. Juntos interpretaron el exitoso tema “TOMMY & PAMELA”, un dueto que ya había dado de qué hablar en su lanzamiento, pero que esta vez subió la temperatura en el escenario con lo que muchos percibieron como una actitud coqueta por parte del cantante.

Con Hannah fuera de escena, todas las miradas ahora están puestas en Kenia, y aseguran que ahí podría haber “algo más” que una colaboración. Y es que, durante la interpretación de “TOMMY & PAMELA”, los gestos y la complicidad entre ambos artistas no pasaron desapercibidos.

Los fans que asistieron al concierto y aquellos que siguieron el evento en redes comenzaron a especular de inmediato sobre una posible atracción entre ambos. Según testigos, la energía entre ellos en el escenario fue eléctrica, y algunos aseguraron que Peso Pluma se mostró particularmente coqueto con Kenia, lo que desató una ola de rumores sobre un posible interés romántico.

Kenia, conocida por su talento musical y su arrolladora presencia en redes, apareció en el show con un atuendo rojo de dos piezas y unas largas botas negras, complementadas por unos lentes oscuros, robándose la atención del público.

Peso Pluma El cantante ha dejado ver su evidente química con Kenia Os en el escenario (Instagram)

Como era de esperarse, las redes sociales no tardaron en llenarse de teorías sobre lo que podría estar ocurriendo entre ambos. Mientras unos se emocionaron por la posibilidad de un romance, otros no pudieron evitar recordar la breve pero intensa relación que el cantante tuvo con la argentina Nicki Nicole a comienzos de año, que terminó abruptamente tras rumores de infidelidad por parte del cantante.

“Qué rapido ese hombre”. “Pero si hace unos días seguía con la novia y ya la superó??”. “Anda muy coqueto con Kenia”. “No caigas Kenia!!”, se lee en redes sociales.

Si bien hasta el momento ninguno ha hecho comentarios sobre el otro, las señales de una posible conexión entre ellos son cada vez más claras, especialmente por parte del “Doble P”.