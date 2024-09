¿Por qué Paola Rojas dejó ‘Netas Divinas’ y Televisa?

Hace unas horas, Paola Rojas anunció que ya no formará parte de “Netas Divinas” y que Televisa no le dio la oportunidad de despedirse de la audiencia y de sus compañeras por tener proyectos con otras televisoras.

“Tengo que contarles algo que es muy importante y que para mí es muy triste. Que ya no voy a ser parte de ‘Netas Divinas’. Ya no voy a ser parte de este programa maravilloso que trajo tantas bendiciones y tanto amor a mi vida”, expresó la conductora.

Entre lágrimas, Paola Rojas lamentó terminar relaciones con Televisa de esta manera, luego de haber trabajado durante casi tres décadas en la televisora, y afirmó que su amistad con sus compañeras de “Netas Divinas” seguirá intacta a pesar de todo.

Televisa corrió a Paola Rojas por aceptar hacer un programa en otra televisora

En el video que publicó Paola Rojas explicó que a Televisa no le gustó que vaya a empezar un nuevo proyecto en otra televisora, por lo que decidieron despedirla y romper relaciones con ella.

“¿Por qué la salida intempestiva? Vienen nuevos proyectos, vienen nuevas cosas para mí en el ámbito informativo y lamentablemente estos nuevos proyectos no son compatibles… No me permitieron en Televisa continuar en ‘Netas Divinas’ y al mismo tiempo abrazar estos nuevos proyectos que ya vienen”, detalló la periodista.

Se especula que los nuevos proyectos que empezará Paola Rojas serán en Imagen Televisión, incluso se dice que sería el reemplazo de Nacho Lozano como la gran presentadora de la televisora, pero todavía no se ha confirmado nada al respecto.

Se desconoce si la periodista llegó a tener un contrato de exclusividad con Televisa y decidió renunciar a ello para expandirse a otras cadenas, sin embargo, en diciembre de 2023 se despidió del programa de “Al aire” tras seis años en emisión.