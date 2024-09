Kate Middleton regresa al trabajo tras terminar la quimioterapia y su look se robó las miradas: esto significó

La princesa de Gales, Kate Middleton, sorprendió a todos al volver a su trabajo y a la vida público el pasado martes, tras terminar su quimioterapia.

La semana pasada la esposa del príncipe William anunció que había terminado su tratamiento contra el cáncer que padece y que comenzó hace nueve meses.

“Los últimos nueve meses han sido increíblemente duros para nosotros como familia. La vida tal como la conocemos puede cambiar en un instante y hemos tenido que encontrar una manera de navegar por aguas turbulentas y caminos desconocidos. El camino del cáncer es complejo, aterrador e impredecible para todos, especialmente para aquellos más cercanos”, decía parte del comunicado de Kate.

Y destacó que ahora su prioridad es mantenerse libre de cáncer, y aunque aún el camino hacia la curación y recuperación es “largo”, deseaba volver a trabajar muy pronto y a cumplir con compromisos públicos y así lo hizo.

Kate Middleton regresa a la vida pública tras terminar la quimioterapia y su look se robó las miradas: esto significó

La princesa de Gales, Kate Middleton, sorprendió al volver al trabajo y tuvo su primera reunión el pasado martes en el castillo de Windsor, volviendo poco a poco a su vida y su rutina de siempre.

“La Princesa de Gales, Patrona Conjunta de la Fundación Real del Príncipe y la Princesa de Gales, celebró esta tarde una reunión de Primera Infancia en el Castillo de Windsor”, indicaron desde la realeza.

La esposa del príncipe William fue captada en su regreso luciendo un traje rosa pastel, compuesto por pantalón de vestir semi ajustado, camisa y blazer en tono rosa que representa feminismo y lucha , por lo que eligió un color poderoso que quiso decir mucho en este regreso.

No es la primera vez que Kate lleva looks con significado y propósitos y este no fue la excepción y ha encantado a los fans, quienes se emocionan por verla bien y de vuelta al trabajo.

“Toda una belleza kate todo lo que irradia es una hermosa luz me alegra verla bien y fortalecida 🙌”, “Hermosa y elegante Dios le restablezca su salud total”, “más hermosa y elegante que nunca”, “me encanta su look con pantalones”, “ella siempre tan hermosa y resplandeciente”, y “me encanta verla de vuelta, la amo”, son algunas de las reacciones en redes.

Con esto Kate deja ver que irá regresando al trabajo y la veremos más seguido, lo que tiene a miles de sus seguidores emocionados y felices.