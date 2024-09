Ella es Eve Hewson, la hija de Bono, vocalista de U2, que protagoniza ‘La pareja perfecta’ con Nicole Kidman

La pareja perfecta es una de las series más recientes de Netflix que ha resultado todo un éxito y está protagonizada por Nicole Kidman, Liev Schreiber y Eve Hewson.

Esta última es hija de nada más y nada menos que de Paul David Hewson, mejor conocido como Bono, el vocalista de U2, y ha sorprendido con su talento y belleza.

Eve interpreta a Amelia Sacks, una joven que está a punto de casarse con Benji Winbury, hijo de Greer Garrison Winbury, papel que interpreta Nicole Kidman.

A su futura suegra Geer, Amelia no le cae muy bien, además que piensa que Amelia no hace muchos esfuerzos por encajar en su prestigiosa familia, pero todo dará vueltas cuando la mejor amiga de Amelia, Merrit, sea asesinada.

Eve Hewson tiene 33 años y su carrera como actriz está despegando poco a poco, ya ha participado en diferentes películas y series como Detrás de sus ojos, Robin Hood, Flora e hijo y Malas hermanas.

Aunque al principio sus padres Paul David Hewson y Alison Stewart, se opusieron a que fuera actriz, ella fue muy determinada a seguir su pasión y su sueó y se mudó de Irlanda donde vivía para estudiar un programa de teatro e interpretación en la Universidad de Nueva York.

Su primer papel importante fue en la película This mist be the Place en el 2011 y poco a poco ha ido formando su carrera y sumando éxitos en ella.

Ahora, muy pronto participará en la nueva película del director Noah Baumbach, que aunque no tiene nombre aún, estará repleto de grandes estrellas como George Clooney, Laura Dern, y Adam Sandler.

A través de sus redes, Eve comparte parte de su vida personal y muestra lo feliz y divertida que es y recibe mucho amor y apoyo de sus seguidores y fans.

En cuanto a romance, la hija del famoso cantante tuvo una relación con James Lafferty de 2010 a 2015, y luego salió con Max Minghella, pero terminaron y actualmente se desconoce si tiene novio o está saliendo con alguien.