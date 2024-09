“Completamente locas”: Agustín reveló que hay mujeres tan enamoradas de él que casi lo mantienen

Agustín Fernández es uno de los participantes más polémicos de la reciente edición de La Casa de los Famosos México, situación que ha hecho que se gane el repudio colectivo de los internautas. Asimismo, ha generado momentos de tensión entre sus compañeros, como se vivió hace poco con Gala Montes y Briggitte Bozzo.

Los jóvenes se encontraban conversando como parte de la dinámica del reality show, pero el influencer dejó varias frases que causaron sorpresa entre ellas, y repudio de los internautas en plataformas como X.

Lo que dijo Agustín Fernández sobre las mujeres en La Casa de los Famosos México

“Completamente locas, locas pero locas, ‘Me quemé mucho en la cámara de bronceado’, una que es doctora me mandó unas cremas Roché Posay para ponerme en la cara a las puertas de casa. Se me rasparon los labios y se secaron (me dan), que tomo café (me regalan) una cafetera y así todo”, expresó Agustín Fernández sobre cómo realiza sus intercambios con las mujeres interesadas en él.

“Estoy tres horas hablando, ¿Me falta algo? Pum, me lo compran. Pantaloncitos para entrenar, playeras... todo. No tiene sentido, todo me lo dan”, agregó, ante los gestos de sorpresa de las dos participantes que lo escuchaban en silencio.

“Eran tantas cajas que llegaron a casa, que no sabía dónde meterlas”, dijo. “Nombramos algo y aparece en la casa, están completamente locas”, se refirió a sus pretendientes.

Esta posición de Agustín Fernández hizo que muchos lo tildaran de “mantenido”. “Debería sentir vergüenza al decir esto (...) sienten que se merecen que les regalen todo y si no lo haces, los traicionas”; “Neta que las fans de este señor deben estar muy carentes de cariño”; “Y la cara de Karime”; “Es un re vividor”; “Las caras de ellas JJAJAJA”; fueron parte de los comentarios de los internautas, que rechazaron su postura y actitud.

Fernández es conocido por su participación en programas como Enamorándonos, Guerreros 2020, Reto 4 Elementos, y Quiero Cantar de TV Azteca.