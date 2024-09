¿Quién manda en la relación? Maryfer Centeno revela quién domina entre Ángela Aguilar y Nodal y no sorprende

Ángela Aguilar y Nodal tienen una de las relaciones más polémicas del mundo del espectáculo y es que desde que comenzaron los han criticado mucho.

Y es que la pareja anunció su relación a solo pocos meses que Nodal comunicara su ruptura con Cazzu, con quien tuvo una hija y en julio se casaron, lo que a muchos les ha parecido muy pronto y una traición.

Sin embargo, los jóvenes han dejado claro que su amor es sincero y real y constantemente presumen en redes lo felices que son juntos, sin importar lo que digan los demás.

¿Quién manda en la relación? Maryfer Centeno revela quién manda entre Ángela Aguilar y Nodal

Recientemente Ángela Aguilar y Nodal fueron captados en el desfile militar por el 214 aniversario de la Independencia de México y Maryfer Centeno los analizó.

La hija de Pepe Aguilar y su esposo fueron abordados por algunos medios y la actitud de la mexicana fue criticada, pues aseguran que fue “pedante y grosera”, a diferencia del cantante que sí respondió y atendió al medio.

Ante esto, la experta en lenguaje corporal, Maryfer Centeno habló sobre lo que revela la actitud de la famosa y quién manda en la relación.

“Ángela estaba muy incómoda, enojada, muy estresada, con una sonrisa falsa, muy tensa, seria, no quiere dar entrevistas, hace una sonrisa que se le conoce como sonrisa social no refleja alegría, refleja incomodidad no tiene ganas de estarse riendo”, dijo la experta.

Y también aseguró “queda claro que ella domina la relación porque la palma de ella es la que va encima mientras Christian, incluso el brazo de ella está a manera de barrera. Esto se le conoce como el lenguaje de barrera de protección, pero también de dominio a nivel de lenguaje corporal de pareja” , explicó Centeno.

Esto no sorprendió en redes, pues aseguran que se nota que ella es la que manda en esa relación. “Oh sorpresa, eso es evidente”, “es que se ve que Ángela es la que tiene más carácter”, “Nodal se deja dominar por Angelita, pobre”, y “no me extraña, ella siempre quiere tenerlo controlado”, fueron algunos de los comentarios.

Destacó además que la posición de Nodal cuando los trataron de entrevistar fue de protección hacia Ángela.

“Nodal se pone un poquito más adelante que Ángela Aguilar lo que refleja de forma inconsciente que la está protegiendo, es muy escueto en sus contestaciones. Están incómodos, y están tratando de mantener la compostura”, aseguró.

Y también explicó que según ella, las críticas que la mexicana ha recibido por su relación con Nodal sí la han afectado y quedó en evidencia en esta ocasión. "

“Vemos a una Ángela Aguilar muy estresada, al final todas las críticas han hecho mella en ella, antes la veíamos muy contenta con la prensa y con la gente, ahora la vemos mucho más renuente”.