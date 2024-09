“Gracias a ella se acordaron de él”: Canción de Miley Cyrus sobre su ex tóxico enfrenta nueva e inesperada polémica

Miley Cyrus ha resurgido en los últimos años como un verdadero ave fénix. Después de una turbulenta época marcada por adicciones, escándalos y una relación tóxica con su exesposo Liam Hemsworth, la cantante ha logrado reinventarse, lo cual ha incluído hacer las paces con su pasado como “chica Disney”.

Aunque durante un tiempo se pensó que su reconciliación con Hemsworth, tras varios altibajos, había sido lo que la “salvó”, la verdad salió a la luz cuando Miley lanzó su exitosa canción “Flowers” en 2023. La canción, que rápidamente se convirtió en un himno de empoderamiento para muchas mujeres, reveló todo lo que Cyrus había sufrido en su relación con el actor australiano, entre rumores de infidelidades y comportamientos controladores de su parte.

Miley Cyrus bajo amenaza de demanda

Con “Flowers”, Miley proclamó que no necesitaba a nadie más para comprarse flores o para irse de fiesta, lo cual fue un golpe directo al relato tradicional de la ruptura, donde el dolor suele predominar. Sin embargo, lo que muchos fans notaron de inmediato fue la relación entre “Flowers” y una canción anterior de Bruno Mars, “When I Was Your Man”. Estos paralelismos han llevado a una nueva polémica que estarían poniendo en aprietos el éxito de Cyrus.

En “When I Was Your Man”, Bruno Mars lamenta no haber valorado lo suficiente a su pareja, confesando que “debió llevarle flores y de fiesta” (“I should’ve bought you flowers... take you to every party, ‘cause all you wanted to do was dance”). Por su parte, Miley responde en “Flowers” desde una perspectiva más empoderada que “ella misma puede comprarse flores e ir a bailar” (“I can buy myself flowers... I can take myself dancing”).

Además de esta conexión entre ambas historias, se dijo que la canción de Bruno Mars es una de las favoritas de Hemsworth, lo que aumentó la intriga cuando fue lanzada.

Ahora, han surgido rumores de una posible demanda por parte de los escritores de “When I Was Your Man”, quienes podrían reclamar derechos de autor por las similitudes entre ambas canciones. Eso sí, expertos en la industria musical, como Joseph Fishman, profesor en la Facultad de Derecho de Vanderbilt, han descartado esta posibilidad ya que “usar una canción como referencia para expresar una respuesta no es, por sí mismo, una infracción”.

A pesar de las similitudes líricas, no hay evidencias de que Cyrus haya copiado la melodía, el ritmo o la estructura sonora de la balada de Mars. De hecho, según explica, “Flowers” utiliza una cadencia y melodía completamente propias.

Fans de Miley Cyrus salen en su defensa

Mientras se aclara la situación legal de Mars y Cyrus, los fans han salido en defensa de la cantante. Muchos argumentan que, gracias a “Flowers”, el mundo volvió a recordar la icónica canción de Bruno Mars, dándole un nuevo auge en las plataformas de streaming. De hecho, las estadísticas revelan que “When I Was Your Man” experimentó un aumento del 20% en sus reproducciones semanales tras el lanzamiento del tema de Miley, lo que respalda la idea de que más que competencia, ambas canciones se han beneficiado mutuamente.

En medio de las especulaciones legales, se dice que de proceder una demanda, podrían llegar a un acuerdo para que Miley agregue a Mars y a sus coescritores a los créditos de “Flowers” como un gesto de buena voluntad, tal como lo han hecho otros artistas que se han enfrentado a situaciones similares. Sin embargo, hasta el momento, siguen siendo teorías de los fanáticos.

Lo cierto es que “Flowers” se ha mantenido como uno de los éxitos más grandes de 2023, y a pesar de las polémicas, Miley Cyrus continúa demostrando que su voz y su música tienen el poder de cambiar narrativas y empoderar a millones de personas alrededor del mundo.