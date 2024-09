‘¿Quién es la Máscara?’ llega con una temporada recargada; conoce al equipo completo

La nueva temporada de “¿Quién es la Máscara?” promete ser una experiencia televisiva renovada y llena de sorpresas.

Desde su debut en 2019, el show ha cautivado a los espectadores con su formato único en el que celebridades ocultan su identidad detrás de máscaras elaboradas, ofreciendo actuaciones que dejan entrever su talento y personalidad sin revelar su rostro.

Nueva investigadora

Con la incorporación de Anahí de RBD al panel de investigadores, que ya incluye a figuras destacadas como Carlos Rivera, Juanpa y Martha Higareda, esta propuesta se prepara para deslumbrar a la audiencia con un elenco de participantes que prometen elevar el nivel de la competencia.

A lo largo de las temporadas, hemos visto una variedad de talentos, desde cantantes y actores hasta deportistas, todos dispuestos a asumir el desafío de actuar sin ser reconocidos.

La expectativa por la nueva edición es alta, especialmente después de las emocionantes finales de años anteriores, donde la identidad de personajes como Gata Espejada, Astronauta y Monstruo fue finalmente revelada.

Los fans están ansiosos por descubrir qué nuevas celebridades se esconderán y cómo los investigadores usarán las pistas para desentrañar los misterios.

Internautas aseguran que: “ninguna es como Yuri”

En redes sociales han manifestado su descontento por la ausencia de Yuri, quien reveló que actualmente no fue convocada y por eso no estará en la sexta transmisión de ¿Quién Es la Máscara?, que está producida por Miguel Ángel Fox.

“No voy a estar este año en La Máscara. Ya no me invitaron, pero no pasa nada, Dios sabe por qué hace las cosas”, agregó.

Tras esas declaraciones los seguidores dejaron sus opiniones en redes sociales:

“Se le extrañará a la jarocha @oficialyuri ninguna tiene el gran carisma de ella”.

“Como Yuri jamás! Les quedó pequeño el reemplazo de Yuri”.

“Y dónde quedó Yuri?? Sin ella no es lo mismo”, son algunos de los comentarios.

¿Cuándo comienza la nueva temporada?

Ya los fanáticos pueden marcar sus calendarios para el estreno que está programado para el 20 de octubre de 2024.

La emisión se llevará a cabo a las 8:30 de la noche por el canal Las Estrellas, prometiendo una velada de entretenimiento y misterio.