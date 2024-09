“Parece de 20”, el look juvenil y moderno con el que Angélica Vale presumió cuerpazo y lució rejuvenecida

Angélica Vale es una de las actrices más famosas y exitosas de México que a sus 48 años no solo sigue triunfando, sino que luce mejor que nunca.

Desde hace unos meses la reconocida actriz y cantante ha sorprendido con su figura, pues ha bajado de peso y ha asegurado que lo logró sin someterse a operación ni a una pastilla milagrosa.

“Me desintoxicaron. Yo comía tres lechugas y no bajaba ni una libra preguntándome por qué. Pero fue un rollo hormonal. La dieta ya la traía desde hace años y no me hacía nada. Creo que por fin mi doctor encontró el tratamiento hormonal que venía yo pidiendo desde hace nueve años. Por fin le atinaron”, dijo hace un tiempo.

“Parece de 20″, el look casual y moderno con el que Angélica Vale presumió cuerpazo y lució rejuvenecida

A través de las redes Angélica Vale sorprende con cada look con el que presume su figura y recientemente encantó con un atuendo moderno y casual.

La famosa estuvo en un concierto de Chayanne y subió al escenario a bailar con él y no solo encantó su actitud y baile, también su look con el que dicen que rejuveneció como 20 años.

Angélica Vale llevó unos pantalones cargo en tono negro y lo combinó con un top en el mismo tono, dejando ver su abdomen plano, y complementó con unos tenis blancos con negro.

Su cabello lo llevó recogido en una trenza y lució un maquillaje sencillo y lentes, y a miles les encantó su look, además que aseguraron que se veía muy joven.

“Wow parece de 20″, “que bien se ve la Vale, me encantó su look juvenil”, “se ve mejor que nunca, la confundí con una jovencita”, “lo mejor que se ha visto ella, que hermosa”, “amé ese look tan relajado y moderno, se ve super joven”, “rejuveneció como 20 años con ese look, muy hermosa”, “conforme pasan los años se ve mejor”, “wow tiene casi 50 y se ve de menos edad”, y “me encanta como se viste tan juvenil”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Angélica ha impuesto modas con sus looks, y deja claro que ahora tiene un estilo más juvenil con jeans, pantalones cargo, camisetas, tops, y se muestra más feliz y cómoda que nunca a sus casi 50 años.