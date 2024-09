“Ninguna mujer merece eso”, el incómodo momento que vivió Shakira en discoteca e indignó: así reaccionó

Shakira sorprendió a sus fans este fin de semana cuando apareció en una discoteca de Miami para presentar e interpretar su nuevo tema Soltera.

La famosa también aprovechó para grabar parte del video de ese tema con celebridades como Lele Pons, Anitta, y Danna, y en un momento subió al escenario para mostrar sus sexys pasos de baile.

La colombiana llevaba un vestido corto en tono marrón que marcaba su figura a la perfección y complementó este atuendo con unos tacones, y con ese atuendo subió a bailar al escenario, encantando a sus fans.

Sin embargo, también vivió un momento incómodo en la discoteca que causó indignación en redes, y en la propia cantante.

¡Indignante! La molesta reacción de Shakira al darse cuenta que la estaban grabando por debajo de su vestido

Cuando Shakira estaba bailando muy feliz en el escenario se dio cuenta que estaban grabando por debajo de su vestido, por lo que hizo señas que no la grabaran.

Luego, se dio cuenta que la seguían grabando, a pesar que pidió que no, y muy molesta se bajó del escenario, y causó indignación en redes, donde miles le mostraron su apoyo.

“Los tenían que mandar a sacar!!! 😮”, “ninguna mujer merece eso, que horror”, “que falta de respeto con una mujer”, “El que se ponga un mini vestido y baile muy sensual, no le da derecho de faltarle al respeto🤬”, “Tratan de culparla? Qué demonios les pasa, eso no se hace por respeto a cualquier persona”, “Shakira es una Diosa , y el naco grabandola deberían darle cárcel, eso no se hace”, “Que mal y esto lo viven miles de mujeres diario”, “hagas lo que hagas nunca nadie debe grabarte”, y “espero que lo hayan botado de ahí”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Luego que se bajó del escenario la famosa se quedó con Lele Pons, Anitta, y Danna y continuó bailando junto a ellas muy feliz, sin dejar que esto le arruinara su noche.

La famosa se está preparando para su nueva gira Las mujeres ya no lloran y ha dejado ver parte de su preparación en redes, además de también estar centrada en nueva música y por supuesto, en su labor como mamá, que combina a la perfección con su carrera.