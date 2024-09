“Lo fue para él”: El incómodo momento que vivió Rosalía con un fan y generó debate

Rosalía es una de las cantante española que ha crecido como la espuma. Su éxito “Motomami” se colocó en su momento como el álbum más escuchado en Spotify y en YouTube, la canción “Despechá”, tiene 553.942.691 reproducciones.

La cantante española ha sido muy cercana a sus fanáticos y siempre que la seguridad o el momento lo permite, se toma fotos, recibe regalos, firma autógrafos y comparte con ellos cuando llega a cualquier evento.

Sin embargo, hace pocos días pasó un vergonzoso encuentro con un hombre quien le pidió una fotografía y pasó un momento incómodo que quedó registrada en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Ella y él incomodos

Resulta que la cantante accedió a tomarse la foto con varios fanáticos que la esperaban en la calle. Como es habitual, se mostró sonriente y accesible, pero uno de los admiradores cometió un acto que la incomodó, reseñó Radio Agricultura.

Según el video que circula en redes sociales, el fan en cuestión decidió abrazarla por la espalda y, en un gesto que se interpretó como inapropiado, posó su mano sobre la cadera de la artista.

La artista reaccionó inmediatamente y sin perder la calma, apartó la mano del fan en más de una ocasión, dejando en claro su incomodidad. Aunque el momento tenso no pasó a mayores y la foto fue tomada, el desagrado de la estrella fue evidente.

Después de la fotografía, Rosalía se distanció del fan y no hubo más interacción entre ambos. Pero el fan también se le observó en su rostro la incomodidad, lo que generó un debate.

Fue correcto o no, el debate

Muchos coincidieron en que la cantante actuó de forma correcta y respetuosa, evitando una confrontación directa, pero dejando claro que se sintió invadida en su espacio personal.

“Ella no lo abraza, apenas apoya su brazo en su hombro, que te agarren por la cintura una persona que no conoces es mucho más invasivo, además el tipo insistió luego de que evidentemente ella no quería que la toque 🙄🙄 es una total falta de respeto hacia ella”, “La agarro como que era de el...un desconocido no debe hacer eso. Y tanta gente normalizando 😡”.

También hubo internautas que cuestionaron la actitud de la cantante, pues el hombre también se sintió incómodo y fue muy decente al apartar la mano, tomarse la foto e irse con cara de decepción.

“La cara de decepción del fanático 🙂‍↔️ Después de la foto ni se despidió, ni la voltio a ver”, “El Fans estuvo mas incomodo se borró la sonrisa”, “No veo donde esta la falta de respeto”, “Cual sobadera, ella lo abraza primero, y el nunca se quiso aprovechar de la oportunidad…”. “Ese señor no hizo nada malo sólo poner la mano en la cintura eso es normal para una foto por dios que no se haga la molesta pues él fue muy respetuoso”. 🤦‍♀️🤦🏻‍♀️

Entre las opiniones señalaron la importancia de ser consciente de los límites cuando se interactúa con figuras públicas, quienes, aunque cercanas a su público, también tienen derecho a mantener su espacio y comodidad.