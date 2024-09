¿De cuánto es la fortuna de Selena Gómez? Conoce sus negocios

Selena Gómez se ha convertido en una de las celebridades con mayor fortuna en el mundo, pues gracias a su patrimonio ahora es billonaria.

Aquí te compartimos detalles sobre el dinero de la exestrella de Disney Channel, y todos los detalles de sus negocios.

La gran fortuna de Selena Gómez

De acuerdo con el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, Selena ha alcanzado un patrimonio impresionante de 1,300 millones de dólares, posicionándola como la celebridad más joven de Hollywood en obtener la categoría de billonaria. Este logro marca un hito significativo en su carrera y en la industria del entretenimiento.

Así son los negocios que posee

La mayor parte de su riqueza proviene del éxito rotundo de su marca de cosméticos, Rare Beauty, lanzada en 2020. La innovadora línea de maquillaje no solo ha captado la atención de consumidores alrededor del mundo, sino que también ha contribuido de manera sustancial a su impresionante fortuna.

Selena también es productora a través de su compañía July Moon Productions. Ha trabajado en la producción de varias series y películas, incluyendo la exitosa serie de Netflix “13 Reasons Why” y la serie de Hulu “Only Murders in the Building”.

Ha invertido en varias startups y empresas emergentes, ampliando su presencia en el ámbito empresarial. Además, Ha trabajado en colaboración con varias marcas de moda y ha lanzado colecciones de ropa y accesorios en asociación con ellas.

La carrera de Selena

Comenzó su carrera como actriz infantil en la serie de Disney Channel Barney & Friends, pero alcanzó la fama con su papel en Los Hechiceros de Waverly Place. Su éxito en la televisión la llevó a lanzar una carrera musical, debutando con el grupo Selena Gomez & the Scene, con éxitos como “Naturally” y “Love You Like a Love Song”.

Además, ha consolidado su posición en el cine con papeles en películas como Spring Breakers y The Dead Don’t Die. A lo largo de su carrera, Gomez ha sido reconocida por su trabajo en la música, el cine y la televisión, y ha utilizado su plataforma para abogar por la salud mental y diversas causas sociales.