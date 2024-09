¿Fueron novios? así se conocieron Jennifer Aniston y Adam Sandler y forjaron su sincera amistad de casi 40 años

Jennifer Aniston y Adam Sandler son dos de los actores más famosos de Hollywood que además tienen unas de las amistades más sinceras del mundo del espectáculo.

Los famosos además han protagonizado varias películas juntos como Una esposa de mentira, Misterio a bordo, y Misterio a la vista.

Tienen una gran química y relación, pero no viene de ahora, y es que se conocen desde hace muchos años y muchos se preguntan si fueron novios en alguna oportunidad.

Así se conocieron Jennifer Aniston y Adam Sandler y forjaron su sincera amistad de 40 años

Jennifer Aniston y Adam Sandler se conocieron cuando eran unos adolescentes y tenían 14 años, así lo revelaron en alguna oportunidad en el programa de Jimmy Kimmel.

Y es que Jennifer estaba saliendo con uno de los amigos de Adam Sandler y aunque luego terminaron, su amistad continuó y cada vez se hicieron más unidos.

“Nos conocimos en Jerry’s Deli en 1990 … 1?. Sí, hace un tiempo… Éramos muy jóvenes. Uno de mis amigos y Jennifer estaban saliendo. Y desayunamos”, dijo el actor.

Y además, destacó que entre ellos hubo una gran conexión de inmediato y jamás imaginaron que serían unos actores exitosos y que además, trabajarían juntos.

“Sabía que iba a ser amigo de ella. No sabía que iba a hacer películas con ella. Ambos no lo sabíamos, éramos jóvenes y no teníamos trabajo en ese momento”.

Poco a poco han crecido juntos en sus carreras y en su vida personal y son como hermanos, así lo han demostrado muchas veces.

“Oh, Dios mío, amo a este hombre con todo mi corazón. Este es uno de los seres humanos más amables que jamás hayas conocido”, dijo Anniston en una oportunidad y el cariño es mutuo.

De hecho, Jackie, la esposa del actor también se lleva muy bien con Jennifer y ha dejado claro que no siente celos por ella, porque sabe que son grandes amigos.

Incluso en las películas en las que Adam y Jennifer han trabajado juntos, Jackie ha estado en el set, y ha regañado al actor por no besar bien a la famosa actriz haciendo que sea un beso creíble y lo ha forzado a repetir este tipo de escenas.

Tanto Adam ha entregado premios a Jennifer y le ha dedicado hermosos discursos en público, como ella a él, pues Hollywood sabe que son los mejores amigos y solo hay amor y risas entre ellos.

Además, el actor tiene un lindo gesto con Jennifer y es que cada Día de la madre le envía flores para hacerla sentir mejor ya que ella ha revelado su lucha por ser mamá y nunca pudo.

Aunque muchos piensen que son pareja o que lo fueron, la verdad es que no, solo tienen una de esas amistades sinceras que todos deseamos y que poco se ve en el mundo del espectáculo, y son un ejemplo para muchos.