Danna reaparece hablando en inglés y así calla a quienes la quieren tumbar por su acento

Danna Paola, ahora conocida simplemente como Danna, ha demostrado ser una de las artistas más completas y versátiles de la actualidad. A sus 28 años, ha sabido transformar una carrera que comenzó a los cinco en las telenovelas infantiles de mayor éxito en la televisión mexicana, para convertirse en una figura clave dentro de la música.

Aunque desde pequeña conquistó corazones con su talento y carisma, su salto a la fama global ocurrió con su participación en la serie Élite, donde interpretó a Lucrecia Montesino. Eso sí, su pasión siempre estuvo en la música, un arte en el que encontró la libertad de expresarse de manera auténtica. Así lo ha dejado claro al asegurar que, durante muchos años, se sintió “atada” por la industria y la imagen de estrella infantil que proyectaba.

Danna Paola Videos de la cantante hablado inglés se han viralizado y convertido en objeto de burla (Instagram)

Su reinvención musical ha sido tan radical como exitosa. En este nuevo capítulo de su carrera, ha demostrado no sólo su capacidad vocal, sino su habilidad para conectar emocionalmente con sus seguidores. Sus temas tocan fibras sensibles, hablan de empoderamiento, de amor propio y de autenticidad, rompiendo con los moldes impuestos y construyendo una nueva etapa donde ella tiene el control total de su narrativa y su arte.

A pesar de esto, Danna no ha dejado de ser comidilla de internautas en las redes sociales, pues constantemente la critican por este cambio radical que muchos señalan de “forzado” y “sin rumbo”.

Danna contra los trolls del Internet

Uno de los temas recurrentes de burla hacia Danna ha sido su pronunciación del inglés. La cantante en varias ocasiones ha sido entrevistada en dicho idioma y aunque ha sabido defenderse y expresar bien sus ideas, los internautas no perdonan nada.

Fue durante los Latin Grammys 2023, cuando fue entrevistada por la revista Rolling Stone en inglés que Danna comenzó a ser objeto de burlas por no saber expresarse ni pronunciar en inglés. La reportera le pregunta que cómo es la preparación de una conductora a lo que Danna responde: “just having fun, having a good time, passion, love, music, friends and of course a little I don’t know, spicy . A little mexicana (sólo divertirse, pasar un buen rato, amor, música, amigos y por supuesto no sé, un poco de picante. Un poco de mexicana)”.

Ahora, la cantante nuevamente dio de qué hablar por otra entrevista en inglés y esta vez calló bocas. Durante los recientes VMAs, dio una nueva muestra de su profesionalismo y preparación al dar una entrevista en inglés para Vogue, sorprendiendo a muchos con una pronunciación notablemente mejorada.

Hola Vogue, soy Danna y estamos aquí en los VMAS. Estoy usando un Louis de Javier, diseñador de Nueva York. Voy a presentar a Teddy Swims , un artista genial. Esot lista para ver a Chappell Roan, Karol G y Sabrina Carpenter”, menciona.

En esta ocasión, no solo habló con confianza sobre su look, diseñado por Louis de Javier, sino también sobre su emoción al presentar a Teddy Swims y al ver a otros artistas como Karol G, Chappell Roan y Sabrina Carpenter. Esta entrevista fue una prueba de su evolución, tanto personal como profesional, mostrando que está dispuesta a mejorar continuamente.

Danna Paola ha demostrado que no importa cuántas veces traten de minimizar su esfuerzo; ella sigue adelante, perfeccionando su arte y encontrando nuevas formas de mostrar su autenticidad. Hoy, es más que una exestrella infantil: es un ícono de la música, una mujer que inspira a ser valiente, a abrazar los cambios y a nunca dejar de aprender.

Comparan a Danna Paola con Eiza González

Si bien esto sucedió hace unos días, el momento ha estado circulando en redes sociales pues las críticas no paran e incluso algunos la comparan con Eiza González, argumentando que “ella sí habla inglés”.

“Tanto que se jacta del inglés, pensé que lo dominaba como Eiza”; “Ella se la vive hablando spanglish y cuando le toca hablar completo qué pronunciación tan mala tiene”; “Ohh yo si pensaba q hablaba súper inglés y que por eso siempre habla en spanglish”; “Kheeeee? Cómo que Danna Paola no tiene su inglés fluido”; “Si es complicado para ella, por qué no respondió en español”, se lee. Por supuesto muchos salieron en su defensa, pues entre los nervios y que no es su idioma nativo, es normal que uno olvide ciertas palabras y que no sea una pronunciación perfecta.