Meghan Markle lleva curioso llavero con poderoso mantra que todas debemos tener

Nada en la vida de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, es improvisado y mucho menos su vestimenta, por eso cada vez que la vemos en público es una digna representante de la moda y sofisticación, y su más reciente aparición esta semana encantó.

Verla con un estampado o en tonos estridentes es algo bastante inusual. Ella nos tiene acostumbradas a los colores sólidos, neutros y prendas con patrones clásicos, es por eso que deslumbró con un enterizo “total black”, mangas sisas con cuello camisero, para luego lucir divina en con un palazzo y tank top, ambos en blanco, durante la inauguración de la librería Godmothers en Summerland, California.

Con estas prendas, Meghan nos da luces qué es lo que pudiéramos lucir para esta temporada de otoño que inicia en nueve días. Así que pantalones anchos, top tank y enterizos no deberían faltar en tu armario, porque es un clásico que nunca te abandonará.

Un particular llavero que todas debemos tener

Pero, no solo es un ejemplo a seguir en cuando a ropa, sino también a accesorios. Y aunque para muchas el llavero no tiene gran importancia, Meghan nos recuerda que no debemos dejarlo de lado. Tras la inauguración de la librería, la royal fue vista con sus llaves, que no pasaron desapercibidas.

Llavero El original llavero de Meghan Markle, creado por Anya Hindmarch. (Instagram @AnyaHindmarch)

De acuerdo con el portal de espectáculo People, Markle visitó la recién inaugurada librería, donde está la exposición “Nuestros autores locales” en la que se presenta las memorias más vendidas del duque de Sussex, “Spare”, y el libro infantil de Meghan de 2021, “The Bench”. Ella estaba con un look bastante relajado y veraniego.

En sus manos llevaba un llavero de 310 dólares, diseñado por Anya Hindmarch, sencillo, pero bastante original y, especialmente, con un mensaje poderoso. Se trata de una caja de fósforos antigua tiene grabado en relieve un encantador recordatorio de “Toma lo que necesites”, y al abrirla ofrece palabras alentadoras como abrazos, amor, paciencia y una sonrisa.

Anya crea accesorios de lujo, que combinan artesanía moderna, humor y personalización. Anya Hindmarch fundó su empresa homónima desde la mesa de su cocina en 1987. Sus productos son elaborados en cuero que proviene de una curtiduría italiana, que es proveedor de Gold Standard Leather Working Group.