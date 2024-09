La famosa influencer fue muy criticada por su look en los premios

Famosos cantantes se reunieron la noche de este miércoles 11 de septiembre en la 40 edición de los MTV Video Music Awards, realizados en la UBS Arena de Nueva York.

Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Karol G, Thalía, Camila Cabello y Anitta fueron algunas de las cantantes que destacaron la noche de esta fiesta de la música.

Muchas destacaron con sus talentos y por supuesto sus looks, pero la peor vestida de la noche, catalogada por usuarios en redes, fue la influencer Addison Rae.

“La vulgaridad en su máxima expresión”, el look con bragas y brasier de influencer que generó burlas en los VMAs

Addison Rae, quien es una reconocida influencer, cantante y actriz, se coronó como “la peor vestida” por su look que aseguran que estuvo fuera de lugar en los premios.

La famosa desfiló por la alfombra negra con el mejor estilo, pero decepcionó con su look de bragas, brasier con esponjas, falda de tul blanca y stilettos.

Y es que aseguran que no era un look adecuado para este evento, muchos dicen que era más apropiado para un desfile de Victoria’s Secret.

“¿Por qué ese top tiene forma de que las almohadillas se estropearon en la lavadora y ella no los puso de nuevo en su lugar? 😅”, “pero la vistió su peor enemigo o qué”, “creo que se equivocó de evento”, “Ese top no es muy halagador 🥴”, “la vulgaridad en su máxima expresión que horror”, “y a esta quién la invitó y quién es, sin duda fue la peor vestida”, “Pensé era un desfile de ropa interior. Cada día vamos en decadencia”, “como que no tenía presupuesto para el vestuario”, “Pence que era una de las pasarelas de victorias secret 🤦‍♀️”, “cero sentido de moda 🤦🏽‍♀️”, y “pero ¿Qué es este desastre?”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Aunque recibió muchas críticas, la famosa compartió con orgullo su look en redes y lo presumió en videos y fotos donde escribió “¡¡Tuve la primera vez más inmaculada!! Gracias a @dara._ @lucas.a.wilson @nailsbymei y el icono para siempre @patmcgrathreal. Me sentí como un ángel. Gracias @mtv 👼🏼”, dejando claro que estaba feliz con su atuendo.