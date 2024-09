“Se puso el mantel”, el look tartán de la hija de Barack y Michelle Obama en alfombra roja que polémica

Malia Obama, la hija mayor de Barack y Michelle Obama está triunfando a sus 26 años y recientemente asistió al Festival de Cine Americano de Deauville para promocionar su cortometraje The Heart.

Este representa su debut como directora, a tres años de finalizar sus estudios especializados en cine en la Universidad de Harvard.

Aunque su carrera es corta, ya ha ejercido como guionista en una serie inspirada en Beyoncé, Swarm, dirigido por Donald Glover para Prime Video, y ahora estrena su primer proyecto propio.

“Se puso el mantel”, el look de la hija de Barack y Michelle Obama en alfombra roja que polémica

Aunque Malia Obama llegó a triunfar en este Festival de Cine, su look se llevó las críticas, pues aseguran que parecía lucir un mantel.

La joven de 26 años llevó un atuendo de la firma británica Vivienne Westwood, con un top tipo corsé drapeado, con estampado tartán, y una falda cruzada y asimétrica, también de cuadros en tono azul y vinotinto.

Este look lo completó con unas botas altas de cuero en tono negro y su cabello lo llevó suelto, con trenzas y un tono más claro al que había lucido antes, llevándolo cobrizo.

“Que look tan raro”, “parece que se puso el mantel”, “es linda, pero ese look no le favorece”, “que outfit tan raro eligió para un día tan importante”, “wow que alguien la ayude a vestirse”, “no me gustó ese atuendo, es muy extraño”, “siendo hija de Michelle Obama debería vestirse mejor y tener mejor estilo”, “por favor un estilista que la ayude a vestirse”, y “horrible look”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Sin embargo, ella dejó claro que le gustó su look y se sentía muy cómoda pues aseguró “no sé mucho sobre moda, pero estoy feliz de usarlo”.

La joven no contó con el apoyo de sus padres en la presentación, pues no pudieron estar, pero seguro están muy orgullosos de ella y su logro. “Nunca he hecho algo así, así que estoy un poco aterrorizada, pero sobre todo emocionada”, dijo a los medios durante la alfombra roja.

Malia antes había optado por looks más elegantes, más al estilo de su madre Michelle, pero ahora, ha dejado claro que su estilo es más casual, urbano, relajado, y se siente bien con ello sin importar lo que digan de ella.