Ricardo Peralta es “humillado” en televisión, muestran su asqueroso hábito dentro de LCDLF y hasta lo defendió

El domingo 8 de septiembre, Ricardo Peralta se convirtió en el séptimo eliminado de La Casa de los Famosos México, enfrentándose en el carrusel a Briggitte Bozzo, quien finalmente salió triunfadora, asegurando así, que el Team Mar pudiera tener una semana más de convivencia.

PUBLICIDAD

La salida del influencer causó expectativa, y es que, tras la salida de los patrocinadores, entre ellos DiDi, muchos especularon si se iría a pie, o quién podría recoger a Ricardo Peralta en su salida, siendo un lujoso automóvil Tesla, el que ya lo esperaba para hacer está simbólica partida del reality show, mismo del que se especuló, fue un préstamo de Galilea Montijo ante la contingencia que vivía el famoso programa de televisión.

Desde ese día, y casi como todos sus compañeros que salieron del reality, Ricardo Peralta acude como invitado a las galas y a programas de televisión como ‘Hoy’ y ‘Cuéntamelo Ya’ donde hablan sobre su experiencia dentro de la casa y les exponen una serie de videos sobre las acciones y comentarios que hicieron durante su estancia.

Fue en el programa conducido por Cynthia Urías, Carmen Muñoz y Roxana Castellanos, donde fue expuesto uno de sus hábitos más asquerosos que fueron captados por las cámaras de la producción mientras todavía era habitante.

Ricardo Peralta en el Programa 'Cuéntamelo Ya' Instagram: @cuentameloyaof (Instagram: @cuentameloyaof)

Exponen el hábito más asqueroso de Ricardo Peralta en La Casa de los Famosos

Fue durante el programa ‘Cuéntamelo Ya’ que las conductoras mostraron algunos de los momentos que vivió en La Casa de los Famosos, como la polémica del colchón de Sian, su controversial posicionamiento con Arath de la Torre y los videos captados por las cámaras del reality donde se expone uno de sus hábitos más asquerosos.

En este programa, el influencer de 35 años reveló que ya se ha ido enterando de algunas cosas tras su salida, y de qué acción se arrepiente durante su estancia en el famoso reality show: “50 días sin ver la televisión está padre (...) No supe, sigo sin saber (qué pasó). Me dieron el teléfono a las 3 de la mañana, hoy ha sido de muchas entrevistas y me he enterado de que México ya vio que me como los mocos, que lo del colchón, si algo yo pudiera decir que no hubiera pasado, es lo del colchón”.

En ese momento, se mostró una recopilación que deja ver a Ricardo Peralta comiéndose los mocos, a lo que el exconcursante de La Casa de los Famosos, respondió: “Cuando estás viviéndolo es otra cosa. Algo en mí ardió, tampoco fue como que yo (gritara), todo se descontroló y despuesito de eso dije: ‘Una disculpa porque mañana voy a decir qué oso’”.

PUBLICIDAD

Ricardo Peralta revela por qué se come los mocos

Luego de que expusieran el que fuera su hábito más repugnante, Ricardo Peralta defendió y explicó la razón por la que se come los mocos, logrando incluso, que Shanik Berman confesara que ella también disfrutaba hacerlo en la intimidad.

“Afuera hay una comunidad que se ha comido los mocos”, comenzó diciendo, para después revelar que saben “saladitos, ricos” y continuó “no nos hagamos tontas ya que todos han probado los mocos cuando están enfermos y se les baja. No es el peor pecado (comerse los mocos)”.