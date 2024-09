¿Le afectó ver a JLo y Matt Damon juntos? Esta fue la reacción de Ben Affleck tras la viral foto.

Luego de que Jennifer López dejó a todos con la boca abierta durante el Festival Internacional del Cine de Toronto (Tiff) con sensual y atrevido vestido de lentejuelas y lazos, se viralizó una imagen de la artista, de 55 años, que muchos tomaron como una traición: ella tomada de la mano con Matt Damon, el mejor amigo de su exmarido, el actor Ben Affleck.

PUBLICIDAD

Esta foto recorrió rápidamente el internet esta semana, pues anteriormente se había dicho que ni Matt, ni su esposa Luciana Barroso, no soportaban a la cantante, porque el matrimonio con Ben, al parecer, socavó la amistad entre ellos, ya que ella presuntamente es “controladora”. Además, de que Damon habría “tenido serias reservas sobre Bennifer 2.0 desde el principio”, señaló una fuente al National Enquirer.

Este fin de semana, Matt, de 53 años, y Jennifer “hablaron durante más de 20 minutos en la fiesta posterior” antes de que se les unieran Luciana, de 48 años, y su coprotagonista de Unstoppable, Don Cheadle , según un informe de People .

“Jen y Matt comenzaron a hablar y tuvieron una conversación larga y profunda”, dijo una fuente, que agregó que “los dos amigos se rieron y hablaron más seriamente, y durante varios minutos se tomaron de la mano mientras hablaban”. En ese momento ellos fueron fotografiados tomados de la mano, como si él la estuviera conteniendo por todo el tema del divorcio.

¿Le afectó ver a JLo y Matt Damon juntos?

Ben Affleck no asistió al estreno de la cinta “Unstoppable”, en el Festival Internacional de Cine de Toronto pese que a que formó parte de la producción junto a Matt Damon y también Jennifer, quien además actúa. Pero esto no implicó que no haya visto la controversial foto de JLo y Matt de la mano. Sin embargo, él sí optó por demostrar cuánto le importa la situación.

Ben Affleck fue visto dando un paseo en Beverly Hills este martes 10 de septiembre, cuatro días después del encuentro de su ex y su amigo. La estrella de ‘Batman’, de 52 años, llevaba un par de gafas de sol de aviador negro y lució un poco de vello facial para el paseo, informó Daily Mail. Vestía una chaqueta gris y una camisa lila debajo, y parecía estar de buen humor al volante.

Jennifer introdujo el divorcio el pasado 20 de agosto, tras dos años de matrimonio, aunque reveló que desde el 26 de abril de este año no convivían bajo el mismo techo. Fuentes cercanas a la pareja afirmaron que ella estaba decepcionada del comportamiento de Ben, pues fue él quien la buscó de nuevo y le prometió que esta vez sería para siempre. Sin embargo, una vez la presión mediática sobre ella sería el detonante.