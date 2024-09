“Idéntica a Ángela”: Emiliano Aguilar revela foto con su hija ¡y dicen que es la copia de la cantante!

Recientemente, Emiliano Aguilar captó la atención de sus seguidores al compartir unas tiernas fotografías junto a su hija en sus redes sociales. Lo que generó revuelo entre los internautas fue el notorio parecido entre la menor de edad y su hermana, la reconocida cantante Ángela Aguilar, conocida como la princesa del regional mexicano.

Usuarios en Instagram no tardaron en señalar el asombroso parecido entre la hija de Emiliano Aguilar y la cantante, llegando incluso a apodar a la pequeña como “mini angelita”. Este fenómeno desató una ola de comentarios, así como también resaltó la presencia de Ángela y Pepe Aguilar en la publicación de Emiliano, lo que hizo especular sobre una posible reconciliación familiar.

Así luce la hija de Emiliano Aguilar, que es “idéntica” a Ángela Aguilar

En este sentido, los comentarios de Ángela, Leonardo y Pepe Aguilar en la publicación de Emiliano no pasaron desapercibidos, ya que cada uno dejó emojis distintos que llamaron la atención de los internautas. Esta interacción en redes sociales entre los miembros de la familia Aguilar alimentó las conjeturas sobre un acercamiento entre ellos, rompiendo así con la lejanía que se había percibido anteriormente.

Esta distancia entre ambos se debe a motivos personales, especialmente a cuestiones de ego y búsqueda de independencia.

Hija de Emiliano Aguilar El joven presumió a su hija Ángela (@emiliano_aguilar.t/Instagram)

A pesar de tener cierta interacción en redes sociales, Emiliano ha expresado su deseo de forjar su propio camino en la música, enfrentando los desafíos y rechazando la idea de obtener éxito fácilmente a través de la influencia paterna. De hecho, Emiliano no estuvo presente en la boda privada de Ángela con Christian Nodal, ni en otras celebraciones familiares.

“Desgraciadamente en este momento no hay relación porque él no quiere (...) es su rollo, él tendrá que hacer con su vida lo que crea. Yo lo amo y he estado dispuesto y estuve dispuesto y ahí están las puertas abiertas”, ha expresado el patriarca tiempo atrás.

La hija de Emiliano Aguilar tiene dos años y el abuelo todavía no conoce personalmente a su nieta llamada Ángela, quien reside en San Diego, California, con sus papás.