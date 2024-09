Hasta Piqué “rechaza” a Adrián Marcelo: Le cerraron las puertas en la King’s League

Al youtuber Adrián Marcelo le falló la estrategia que se planteó para ganar los cuatro millones de pesos en el reality “La casa de los famosos México” en su segunda temporada. Pidió su salida tras los escándalos que causaron sus ironías y “humor negro”, que rayaron en la misoginia y la violencia psicológica. A pesar de todo, él se siente victorioso.

Su partida del popular programa de realidad coincidió con la partida de unos 10 patrocinantes, que alegaron que los valores que promueven distan mucho de la conducta de algunos participantes. El creador de contenido estaba el shock al volver a su realidad, según su amigo La Mole. Él no estaba enterado de la debacle que se estaba viviendo en su vida real y las batallas legales a las que ahora se deberá enfrentar.

Esta semana, rompió el silencio y apareció en sus redes sociales con un video para agradecer a sus seguidores. “Gracias a todos, aún no me lo puede creer. Todavía estoy actualizándome y mi cuñada me dijo que ustedes fueron clave de todo lo que intentamos posicionar. (...) Apenas estoy durmiendo de nuevo, pero ahí vamos”.

Al parecer la situación que estaría viviendo no es fácil, ya que se le vio bastante ojeroso y demacrado. Además, de que la onicofagia que padece casi lo deja sin uñas.

¿Piqué rechazó a Adrián Marcelo?

Tras su abrupta salida, se conoció que Marcelo presidiría un equipo de la King’s League en Latinoamérica. Hay que recordar que esta liga es presidida por el exfutbolista español Gerard Piqué. El rumor surgió luego de que el influencer Juan Guarnizo, presidente de Aniquiladores FC, en la edición española de esta famosa competición, manifestó algo en su cuenta en X.

“Adrián Marcelo salió de La Casa de los Famosos 2 porque él también será presidente de un equipo de la Kings League Américas, no es broma pasen la voz”, aseguró Guarnizo. Sin embargo, una fuente le confirmó al portal Récord de México que todo es falso.

“RÉCORD pudo confirmar que la Kings League no tiene intenciones de abrirle la puerta al polémico youtuber regiomontano, cerrando cualquier posibilidad al rumor que dio a conocer Garnizo, quien reveló a AmaBlitz como copresidenta de Aniquiladoras, equipo que estará en la Queen´s League”, informó el medio de comunicación.

Por ahora, poco se sabe de los planes que tiene Adrián, aunque ha usado sus redes sociales para compartir algunos videos de publicidad y también de bromas, pero las críticas no dejan de lloverle. En los comentarios le han escrito: “Limpiando su imagen...ay que bueno es! Jaja Tu mismo dijiste que lo haces por likes”, “Donde sea, pero con el llorón que no da la cara 😂” y “¿Puedes correr y nunca volver?”.