“Como Nodal”, JLo eliminó todo rastro de Ben Affleck y se borró el tatuaje que se hizo por él: así luce ahora

Jennifer López está continuando con su vida tras su separación de Ben Affleck y parece que tras haber solicitado oficialmente el divorcio se siente liberada.

Y es que, aunque hace unos días aseguraban que estaba triste y se sentía derrotada por otro fracaso en el matrimonio, especialmente porque pensaba y esperaba que esta vez con Ben sí funcionara y fuera para siempre, pero no fue así.

Ahora, la actriz y cantante se ha mostrado tranquila y feliz y está concentrada en su familia y en su nueva película Unstoppable, donde ella actúa y Ben es productor junto a Matt Damon.

La famosa brilló hace unos días en el estreno de la película en el Festival de Cine de Toronto, luciendo un vestido atrevido y espectacular de brillos y plateado, que era abierto a los lados, sujetado por unos lazos negros.

“Como Nodal”, JLo se borró el tatuaje que se hizo por amor a Ben Affleck y esta es la prueba

Este vestido atrevido que llevó Jennifer López en el estreno de la película Unstoppable dejó ver que la famosa se borró el tatuaje que se había hecho por amor a Ben Affleck y que presumió en febrero de 2023.

La famosa compartió una foto en ese momento en su cuenta de Instagram donde se veía el primer tatuaje que se hacía y llevó en la zona alta del abdomen del lado derecho.

JLo llevaba una flecha que atravesaba un símbolo de infinito compuesto por los nombres de ella y Ben, pero en esta ocasión su abdomen lució sin rastros del tatuaje.

No se sabe si de verdad se lo quitó o simplemente lo maquilló para que no se viera, lo cierto es que ya no lo quiere llevar.

“Por eso nunca se hagan tatuajes del novio porque se van a arrepentir”, “le pasó como a Nodal, al menos este tatuaje era más chiquito”, “no cometan esa tontería de tatuarse por la pareja, después no saben qué hacer”, “para que se siga tatuando a los novios, va a quedar rallada porque cambia de novio a cada rato”, “ay JLo tu primer tatuaje y ya te lo tuviste que borrar”, y “se ve mejor así sin nada”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Ben Affleck también llevaba un tatuaje en honor a la famosa, con unas flechas hacia abajo y las iniciales de él y Jennifer, pero se desconoce si lo eliminará o lo conservará.