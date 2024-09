Vidente predice que el amor de Ángela y Christian sería más corto de lo que todos piensan

Los cantantes Christian Nodal y Ángela Aguilar están viviendo su idilio, a pesar de las críticas que han recibido desde que decidieron gritarle a todos su gran amor a todos. Están felices. Ella no duda en acompañarlo por toda la gira y presumirlo en sus redes sociales, mientras él también respalda todo ese sentimiento.

PUBLICIDAD

Él ha sido aceptado en la familia Aguilar, donde se siente como “pez en el agua”, pero presuntamente la situación no es igual con Ángela. Ayer 9 de septiembre, Amely Nodal, hermana del mexicano de 25 años, compartió un momento muy íntimo e importante para la familia en el que la hija de Pepe Aguilar fue la gran ausente.

Se trató del bautizo del sobrino de Christian, quien asistió a la ceremonia, ya que es el padrino del bebé, pero su esposa esta vez no lo acompañó como lo hace para el resto de sus eventos. El acto se realizó en la catedral Cripta de la Almudena en Madrid, España. Fue Amely quien compartió un video corto con el momento, en el que su hermano se ve presente en el altar

Pero, Ángela no aparece por ningún lugar y se especula que la relación entre la cuñadas no es la más óptima, y es que la influencer de 22 años sigue en las redes sociales a Cazzu, expareja de su hermano mayor, y no así a su actual esposa.

¿Durarán menos de lo que se cree?

Un vidente que fue contratado por el programa “Chisme no like” echó las cartas del tarot para predecirle el futuro de la pareja y lo que auguró sorprendió a algunos. El clarividente aseveró que “ahora mismo hay un equilibrio. ¿Qué quiere decir?, pues que ella le da paz y tranquilad, aunque emocionalmente ella es fuerte”.

Además acotó: “La carta del amor (salió) para ellos, hay un cambio y hay buenas relaciones. Carta que salen es como si los dos se leen, es que uno se apoya en el otro. Ella sí tiene que cuidarse porque es muy fuerte y espera mucho de esta relación. Es muy exigente y tiene que bajar un poco porque al final puede ser unos nueve meses hay crueldad, maldad y dominio”.

Sin embargo, manifestó que después de todo esto, “al final sale como éxito. De aquí a nueve meses va a pasar algo que va a marcar su camino. Puede ser un bebé y después sale como éxito. Ella es buena muchacha, pero tiene que bajarle la intensidad. No hay infidelidad, pero sí hay algo que marcará (sus vidas)”.

Recientemente, Pepe Aguilar manifestó en una entrevista en su paso por Colombia que le alegró mucho que su hija pudiera hacer lo que quiere, porque no todos tienen esa dicha, y que cuando se la entregó en el altar a Nodal le dijo con la mirada todo lo que sentía.