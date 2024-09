¡No fueron todos! Ella fue la gran ausente de la boda de Sofía Castro y Pablo Bernot

El sábado 7 de septiembre, Sofía Castro y Pablo Bernot, se dieron el ‘sí acepto’ en una lujosa boda civil que tuvo como testigos a su familia y amigos, incluyendo una lista de celebridades que se dieron cita al evento que se llevó a cabo en un espacio todavía desconocido de la Ciudad de México.

Fue a finales de octubre cuando la hija de Angélica Rivera anunció su compromiso con quien fuera uno de los herederos de una de las familias más poderosas de Morelos, dando comienzo a los preparativos de una de las bodas más esperadas este año en México, luego de que en 2023, se celebrara la de Michelle Salas y Danilo Díaz.

Como era de esperarse, una atmósfera de glamour y lujo envolvió la boda de Sofía Castro, quien, buscó una decoración de enormes arreglos florales y la sofisticación del negro se unieron, además incluyó un escenario donde la banda ‘Matute’ se encargó de amenizar la fiesta.

Y esto no fue todo, pues una larga lista de celebridades se dio cita al evento, tales como Jomari Goyso, Marlene Favela, Fabiola Guajardo, Mariana Seoane, Brandon Peniche, Kimberly Dos Ramos, Marisol González, Emmanuel Palomares, Irina Baeva, Paco Ayala, entre otros, sin embargo, hubo una gran ausente de la que ya se había comenzado a especular si sería invitada en marzo pasado.

¿Quién fue la gran ausente en la boda de Sofía Castro y Pablo Bernot?

Pese a la gran lista de invitados que hubo en la boda de la hija de Angélica Rivera, hubo una gran ausente que llamó la atención de los internautas, quienes comenzaron a preguntarse por qué Paulina Peña no había asistido a uno de los eventos más importantes de quien alguna vez fue su hermanastra cuando la actriz y Enrique Peña Nieto unieron sus vidas mientras él fungió como presidente de México.

Y es que, la ausencia Paulina Peña llamó la atención luego de que, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, mostrara una gran afinidad con Sofía Castro, pues ambas tienen la misma edad, sin embargo, no acudió al gran día de la hija de Angélica Rivera.

En su lugar, Paulina Peña Pretelini, ocupó sus redes sociales para presumir lo que estaba haciendo mientras quien alguna vez fue su hermanastra se casaba. Asistiendo a nada más y nada menos que el US Open, mismo que disfrutó junto a estrellas como Andrew Garfield, Taylor Swift, Travis Kelce y Patrick Mahomes.

Paulina Peña Pretelini acude al US Open

¿Cómo es la relación de Sofía Castro y Paulina Peña Pretelini?

Desde que comenzaron los preparativos de la boda de Sofía Castro y Pablo Bernot, los cuestionamientos sobre si la hija de Angélica Rivera invitaría a Paulina Peña comenzaron a surgir, reavivando el rumor sobre una posible rivalidad entre ambas. Sin embargo, la hija de la famosa actriz confirmó que serían dos celebraciones, una civil y todavía falta una por la iglesia.

En marzo de este año, Peña Pretelini comentó que todavía no había sido invitada a la boda de Sofía Castro: “No, todavía no, yo creo que porque estaba afuera, pero bueno... vamos a esperar. Yo creo que las hermanas; Fer y Regis van a ser las madrinas y, a lo mejor, su cuñada, no sé... yo no tuve madrinas, siento que depende de cada novia”.

Por otro lado, Sofía Castro confesó a los medios de comunicación que las invitaciones se harían llegar una vez que la fecha de su boda fuera confirmada, por lo que habría que esperar si la hija de la ‘Gaviota’ está acompañada de Paulina Peña en dicha celebración.